В Саркандаугаве потушен пожар в жилом доме

В 23:00 VUGD получила вызов на ул. Хапсалас в Риге, где в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома горела входная дверь на площади 0,5 кв. м. Пожарные эвакуировали из квартиры двух человек, еще один эвакуировался из здания своими силами до прибытия пожарных-спасателей.

За минувшие сутки VUGD получила в общей сложности 48 вызовов: 16 на тушение пожаров, 18 на спасательные работы, 14 вызовов оказались ложными.

За последние 24 часа не было зафиксировано масштабных пожаров и во всех происшествиях обошлось без пострадавших и погибших.

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