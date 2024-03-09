Госполиция просит помощи в поисках пропавшего мальчика

Как сообщили агентству LЕТА в Госполиции, Никита Рудзитис, 2012 года рождения, 8 марта вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Бралю Каудзишу, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Мальчик ростом 164 сантиметра, среднего телосложения, волосы - светлые средней длины, имеет небольшой шрам на подбородке. Был одет в спортивные брюки темно-серого цвета, черный свитер, голубую куртку с капюшоном и черные кроссовки.

Каждого, кто располагает информацией о возможном местонахождении Рудзитиса, полиция просит звонить по телефонам 110 или 67 086 800.

Разыскивается пропавший в Плявниеки мальчик Фото: Valsts policija

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