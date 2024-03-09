Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Плявниеках мальчика

Государственная полиция просит помощи жителей в розыске несовершеннолетнего мальчика, пропавшего в пятницу, 8 марта, в рижском микрорайоне Плявниеки.
Как сообщили агентству LЕТА в Госполиции, Никита Рудзитис, 2012 года рождения, 8 марта вышел из своего места жительства в Риге, на ул. Бралю Каудзишу, и с того момента его местонахождение неизвестно.
Мальчик ростом 164 сантиметра, среднего телосложения, волосы - светлые средней длины, имеет небольшой шрам на подбородке. Был одет в спортивные брюки темно-серого цвета, черный свитер, голубую куртку с капюшоном и черные кроссовки.
Каждого, кто располагает информацией о возможном местонахождении Рудзитиса, полиция просит звонить по телефонам 110 или 67 086 800.
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