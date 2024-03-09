Видео ⟩ Латвийцы создают спецавтомобили по заказу украинских военных медиков

Волонтеры Имант Шкерстенс и Мартиньш Карклиньш отправились помогать Украине в качестве шоферов "Twitter-конвоя", доставив туда необходимые автомобили. Однако им обоим хотелось большего, поэтому они восстанавливают машину для военных медиков, которые вместе с ранеными солдатами являются объектом охоты оккупантов.

Такие машины создаются по просьбе украинцев: машины должны быть адаптированными и надежными, чтобы оторваться от нападавших и спасать жизни.

Имант и Мартиньш готовят автомобили так, чтобы их можно было легко мыть, убирают все, что может загореться, а также скрывают и закрепляют окна. Автомобили оснащены маскировочными сетками, а некоторые - медицинским оборудованием. Чтобы пройти через ад, трансмиссия, двигатель и подвеска должны быть в порядке. Для переоборудования подходят максимально простые автомобили, однако используются и более мелкие машины, конфискованные у пьяных водителей.

Сейчас волонтеры в своих гаражах работают уже с 11-13 "автодокторами". На одно авто нужно около 150 человеко-часов. Они все делают сами и в процессе учатся, но коллективу обязательно пригодятся дополнительные рабочие руки, особенно сварщики.

Как другие автолюбители могут помочь украинским военным медикам, можно узнать в новом выпуске программы.

В программе Ātruma cilts Паул Тимротс и команда ищут приключения, технологические новинки, легендарных личностей и интересных собеседников. Передачу можно также смотреть каждый четверг на Умном телевидении LMT и в Интернете.

Статья создана в сотрудничестве с Умным телевидением LMT.

Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)

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