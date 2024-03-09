Видео ⟩ Джошуа уже во втором раунде жестко нокаутировал звезду ММА Нганну

В ночь на субботу уверенную победу над камерунцем Франсисом Нганну одержал британский боксер Энтони Джошуа.
Большую часть своей карьеры Нганну провел в смешанных единоборствах (ММА), однако в прошлом году боем против Тайсона Фьюри он дебютировал в профессиональном боксе. В том поединке по решению судей, что потом широко обсуждалось. На этот раз вечер закончился для него куда быстрее и малоприятнее.
Уже в первом раунде Джошуа отправил соперника в нокдаун. Несмотря на то, что Нганну удалось продержаться первый раунд, во втором он после еще одного нокдауна был жестко нокаутирован.
The moment that @anthonyjoshua DESTROYED Francis Ngannou 🤯#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/ONl1rlhSlo— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
После нокаута Нганну даже потребовалась кислородная маска. Джошуа, видя состояние соперника, победу почти не праздновал. После боя британский боксер пытался подбодрить своего соперника.
"Ты - воодушевление. Не бросай бокс. Если тебе что-то нужно, дай мне знать. В другой раз поговорим", - сказал Джошуа.
Организация MMA Professional Fighters League (PFL) планировала назначить 37-летнему Нганну бой против чемпионата в его тяжелом весе Ренара Феррейры. Судя по всему, этот поединок придется отложить, принимая во внимание, насколько сильный нокаут в бое с Джошуа пережил Нганну.
В свою очередь Джошуа после победы указал, что в следующем поединке хочет встретиться с победителем дуэли Тайсон Фьюри - Александр Усик.
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