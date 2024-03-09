Видео ⟩ Джошуа уже во втором раунде жестко нокаутировал звезду ММА Нганну

Большую часть своей карьеры Нганну провел в смешанных единоборствах (ММА), однако в прошлом году боем против Тайсона Фьюри он дебютировал в профессиональном боксе. В том поединке по решению судей, что потом широко обсуждалось. На этот раз вечер закончился для него куда быстрее и малоприятнее.

Уже в первом раунде Джошуа отправил соперника в нокдаун. Несмотря на то, что Нганну удалось продержаться первый раунд, во втором он после еще одного нокдауна был жестко нокаутирован.

После нокаута Нганну даже потребовалась кислородная маска. Джошуа, видя состояние соперника, победу почти не праздновал. После боя британский боксер пытался подбодрить своего соперника.

"Ты - воодушевление. Не бросай бокс. Если тебе что-то нужно, дай мне знать. В другой раз поговорим", - сказал Джошуа.

Организация MMA Professional Fighters League (PFL) планировала назначить 37-летнему Нганну бой против чемпионата в его тяжелом весе Ренара Феррейры. Судя по всему, этот поединок придется отложить, принимая во внимание, насколько сильный нокаут в бое с Джошуа пережил Нганну.

В свою очередь Джошуа после победы указал, что в следующем поединке хочет встретиться с победителем дуэли Тайсон Фьюри - Александр Усик.

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