Главное за 9 марта ⟩ Как не надо поздравлять с 8 марта, итоги и критика "Золотого микрофона" и ситуация с дорогами вне центра Риги

Портал TVNET совместно с Умным телевидением LMT предлагает новый выпуск программы Ātruma cilts. На этот раз Паул Тимротс отправился к Twitter-конвою и волонтерам общества Agendum, которые восстанавливают машину, на которой медики Украинского фронта эвакуируют раненых бойцов с линии огня.

За рубежом:

Одним из главных событий международной политики в связи с Россией на минувшей неделе, безусловно, стали похороны оппозиционного политика Алексея Навального, о чем сообщали все западные СМИ. В то же время на российских государственных телеканалах об этом факте царила гробовая тишина.

С сегодняшнего дня Латвия запретила ввоз из России овощей, консервов, круп, пшеницы и многих других продуктов. Эстония все эти товары по-прежнему импортирует. Как долго это будет продолжаться, ответа пока нет, тем временем военные Эстонии добровольно уже отказываются от брендов, связанных с РФ, сообщает Rus.Postimees.

Кремль добивается рекордной явки на президентских выборах, а принуждение к голосованию стало более технологичным. В трети регионов доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и там начальство требует от бюджетников голосовать именно онлайн. Би-би-си разбиралась, какими методами власть перед выборами поднимает явку — и зачем, если всю кампанию ее, наоборот, "сушили".