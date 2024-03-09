Вот и подходит к концу первый выходной день. Если вы провели весь день без соцсетей и новостей, то ежедневная подборка от RUS TVNET - именно то, что вам нужно! Рассказываем коротко о главном за субботу, 9 марта.
Главное за 9 марта ⟩ Как не надо поздравлять с 8 марта, итоги и критика "Золотого микрофона" и ситуация с дорогами вне центра Риги
Новости Латвии:
Даугавпилсская дума, конечно, в этом году учудила с поздравлениями. Наверняка вы уже видели как ролик, так и реакцию на него. Но это прекрасный повод еще раз проговорить, зачем вообще существует такой праздник, как 8 марта.
Из-за большого количества пассажиров рейс до Даугавпилса обслуживается удлиненным поездом. Машинист остановился ровно у знака остановки, сообщили в AS Pasažieru vilciens, объясняя ситуацию на станции Лиелварде, где женщина получила травмы при выходе из поезда.
В ночь на субботу, 9 марта, в Риге на улице Базницас водитель каршерингового авто Bolt Drive протаранил припаркованный на обочине Land Rover, сообщает Sadursme.
Журналисты программы Kultūršoks получили несколько показаний студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. Хотя ни один педагог не был уволен с работы, в начале февраля был издан приказ о правилах поведения сотрудников JVLMA, говорится в программе.
Программа Zebra отправилась на несколько километров от центра Риги по различным объездным дорогам, где взору открываются разрушенные пейзажи, сообщает Degpunktā.
Портал TVNET совместно с Умным телевидением LMT предлагает новый выпуск программы Ātruma cilts. На этот раз Паул Тимротс отправился к Twitter-конвою и волонтерам общества Agendum, которые восстанавливают машину, на которой медики Украинского фронта эвакуируют раненых бойцов с линии огня.
За рубежом:
Одним из главных событий международной политики в связи с Россией на минувшей неделе, безусловно, стали похороны оппозиционного политика Алексея Навального, о чем сообщали все западные СМИ. В то же время на российских государственных телеканалах об этом факте царила гробовая тишина.
С сегодняшнего дня Латвия запретила ввоз из России овощей, консервов, круп, пшеницы и многих других продуктов. Эстония все эти товары по-прежнему импортирует. Как долго это будет продолжаться, ответа пока нет, тем временем военные Эстонии добровольно уже отказываются от брендов, связанных с РФ, сообщает Rus.Postimees.
Кремль добивается рекордной явки на президентских выборах, а принуждение к голосованию стало более технологичным. В трети регионов доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и там начальство требует от бюджетников голосовать именно онлайн. Би-би-си разбиралась, какими методами власть перед выборами поднимает явку — и зачем, если всю кампанию ее, наоборот, "сушили".
Несколько недель назад настоящую бурю в Эстонии подняла телевизионная передача Kuuuurija о серийном насильнике - эстонском латвийце Гунтарсе Казиксе. В одной из эстонских тюрем открытого типа он проводит последние месяцы перед освобождением. Что произойдет, когда его освободят? По этому поводу беспокоятся даже его бывшие сокамерники по Тартуской тюрьме. Именно они сообщили о пугающих наблюдениях.
Российские СМИ сообщили, что в ночь на субботу, 9 марта, российские города Курск и Таганрог, расположенные недалеко от границы с Украиной, подверглись атакам беспилотников. Также дроны ВСУ, по информации Минобороны РФ, были сбиты над территориями Белгородской (один), Курской (два), Волгоградской (три) и Ростовской (41) областей России.
Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа, который, скорее всего, станет кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах президента США, за состоявшуюся в пятницу встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, указав, что глава правительства Венгрии "хочет диктатуру", сообщает AFP.
На протяжении последних 10 лет Ли Эрю преследуют два слова — "потеря связи".
США серьезно готовились к возможному ядерному удару России по территории Украины в конце 2022 года. Об этом со ссылкой на двух должностных лиц высокого ранга в администрации президента Джо Байдена сообщает CNN.
Интересное чтиво:
Премию "Золотой микрофон" (Zelta mikrofons) за лучший альбом 2023 года вечером в пятницу, 8 марта, получила группа Astro'n'out с пластинкой "777", а лучшей песней была признана Raķešu zinātne музыкантов Fiņķis и Patrisha.
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В пятницу, 8 марта, в ATTA CENTRE прошла церемония вручения ежегодной премии в области музыки "Золотой микрофон" (Zelta mikrofons), на которую собрались самые яркие представители шоу-бизнеса. В этом году неотъемлемой частью мероприятия также стала красная дорожка. Посмотрите и вдохновитесь стилем латвийских музыкантов и участников церемонии!
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