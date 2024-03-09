Украинский дрон мог повредить или уничтожить еще один "летающий радар" А-50

На последних спутниковых снимках Таганрогской области, где ранее базировался самолет А-50, видно, что крыша ангара рядом со стоянкой самолета черная. Самолет исчез с места дислокации - стоянка возле ангара, который мог быть атакован беспилотниками в ночь на 9 марта, пуста.

Последствия удара дрона описаны в социальной сети Х расследователем OSINT под ником AS-22.

Он опубликовал два спутниковых снимка из Таганрога. На первом видны координаты места - AS-22. Российские самолеты стоят в 100 метрах от этой точки и между ними пустое место.

Фото: Ekrānuzņēmums

Еще 29 февраля там находился самолет дальней разведки ВВС РФ А-50, свидетельствуют данные портала "Радио Свобода".

Фото: Ekrānuzņēmums

На втором снимке - предыдущее изображение расследователя OSINT в приближенном виде. Автор поста утверждает, что крыша ангара почернела в результате пожара. На основании этого он высказывает допущение, что в ночь на 9 марта сюда прилетели украинские дроны, чтобы атаковать А-50.

Фото: Ekrānuzņēmums

В ночь на 9 марта произошла масштабная атака беспилотников на Россию. По информации Минобороны России, 47 дронов со взрывчаткой атаковали военные объекты на территории государства-агрессора. Из них 41 - были нацелены непосредственно на Ростовскую область, где находится Таганрог.

По видеозаписи и фотографиям с места происшествия в Таганроге расследователь OSINT установил, что как минимум один взрыв произошел в 900 метрах от аэродрома, где находился ДРЛО А-50. Это место принадлежит Beriev Taganrog, который проводил ремонт самолета.

Кроме того, эксперты Defence Express указали, что для атак на объекты в Таганроге могли быть использованы беспилотники "Лютый". В интернете доступно только изображение уменьшенного макета дрона, который, по предварительным оценкам, может пролетать до 1000 километров и является многофункциональным.

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