Видео ⟩ Сотни кенгуру вторглись на поле для гольфа

Сотни кенгуру внезапно вторглись на территорию гольф-клуба в австралийском штате Виктория, пишет Rus.Postimees.
Издание Independent на своем YouTube-канале опубликовало удивительное видео: сотни кенгуру вторглись на территорию загородного гольф-клуба Heritage в штате Виктория, Австралия.
Стивен Рош, игрок в гольф, снимавший инцидент на видео, сказал, что для австралийцев встреча с кенгуру сама по себе дело обычное, однако он никогда не видел кенгуру в таком количестве.
Животные не нападали на людей и не повредили поле для гольфа.
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