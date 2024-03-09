Видео ⟩ В Тинужской волости насмерть сбили пешехода: что говорят местные жители

В четверг в Огрском крае был сбит пешеход, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Передача Degpunktā отправилась на место ДТП, чтобы выяснить подробности произошедшей трагедии.
Мертвого мужчину на дороге заметил житель Тинужской волости, который ехал домой по автодороге Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле.
Внимание водителя привлек большой мешок, трепыхавшийся на асфальте. Вскоре мужчина понял, что на дороге - тело человека.
Местные жители рассказывают, что обстоятельства ДТП запутанные, так как есть вероятность, что пешеход намеренно выбежал на дорогу, сообщает передача.
"Единственное, что мы знаем - это то, что парень был одет в белую футболку и ему было 34 года. Рассказывают, что он бежал навстречу автомобилю, но водитель сумел его объехать, а следующая машина уже не смогла. Похоже на самоубийство", - рассказала местная жительница.
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