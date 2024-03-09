Видео ⟩ В Тинужской волости насмерть сбили пешехода: что говорят местные жители

Местные жители рассказывают, что обстоятельства ДТП запутанные, так как есть вероятность, что пешеход намеренно выбежал на дорогу, сообщает передача.

"Единственное, что мы знаем - это то, что парень был одет в белую футболку и ему было 34 года. Рассказывают, что он бежал навстречу автомобилю, но водитель сумел его объехать, а следующая машина уже не смогла. Похоже на самоубийство", - рассказала местная жительница.