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В результате ракетного удара РФ в Донецкой области пострадали 11 человек

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Вторжение РФ в Украину. Иллюстративное фото
Вторжение РФ в Украину. Иллюстративное фото Фото: HANDOUT/AFP

В воскресенье, 10 марта, в результате ракетного удара РФ по городу Мирнограду Донецкой области пострадали 11 человек, сообщила Генеральная прокуратура Украины.

По городу попали три ракеты С-300. Пострадало 17 многоэтажек и 27 автомобилей.

Среди пострадавших - 16-летний подросток, пять женщин и пять мужчин от 34 до 95 лет. Всем немедленно оказали медицинскую помощь.

Из других регионов Украины также сообщают о жертвах среди мирных жителей страны.

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