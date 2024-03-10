В результате ракетного удара РФ в Донецкой области пострадали 11 человек

По городу попали три ракеты С-300. Пострадало 17 многоэтажек и 27 автомобилей.

Среди пострадавших - 16-летний подросток, пять женщин и пять мужчин от 34 до 95 лет. Всем немедленно оказали медицинскую помощь.

Из других регионов Украины также сообщают о жертвах среди мирных жителей страны.

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