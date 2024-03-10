Ласмане побила рекорд Латвии в тройных прыжках и стала чемпионкой NCAA

Латвийская спортсменка Рута Кате Ласмане завоевала золотую медаль в тройных прыжках на чемпионате Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA) по легкой атлетике в Бостоне в субботу, 9 марта, показав новый лучший результат в истории Латвии в закрытых помещениях.
Ласмане, студентка Техасского технологического университета, победила с результатом 14,47 метра, что на 32 сантиметра больше предыдущего рекорда Латвии, достигнутого ею в финале 2021 года. До этих соревнований лишь четыре спортсмена в мире в этом сезоне прыгнули дальше Ласмане, причем трое из них при этом заняли призовые места на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях.
После изменений в этом году в правилах Всемирного легкоатлетического союза (World Athletics) теперь в прыжковых дисциплинах и толкании ядра неважно, достигнуты рекорды в помещении или на открытом воздухе.
Все результаты в одном списке – летом результаты, достигнутые зимой, будут улучшены или дополнены достигнутыми на открытых стадионах.
Таким образом, на данный момент фактически существует только один рекорд Латвии в тройном прыжке - 14,76 метра, который был установлен Гундегой Спроге в 1997 году в Шеффилде.
Ласмане прыгнула на 13,96 метра в первой попытке, на 14,24 метра во второй и на 14,47 метра в третьей. Три последние попытки латвийке не засчитались.
Шведка Эмилия Сьестранд, представляющая Государственный университет Сан-Хосе, стала второй с прыжком на 13,72 метра, а бронзу завоевала Майкиша Веллкам из Сент-Винсента и Гренадин, студентка Университета Джорджии.
В финале приняли участие 15 спортсменов.
Ruta claims the gold!!!— Texas Tech Track & Field (@TexasTechTF) March 10, 2024
Her winning leap was 14.47m (47-5.75) ‼️
PB, CL and FR 👏 pic.twitter.com/hHg7ilNCXr
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