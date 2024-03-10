Ласмане побила рекорд Латвии в тройных прыжках и стала чемпионкой NCAA

Ласмане, студентка Техасского технологического университета, победила с результатом 14,47 метра, что на 32 сантиметра больше предыдущего рекорда Латвии, достигнутого ею в финале 2021 года. До этих соревнований лишь четыре спортсмена в мире в этом сезоне прыгнули дальше Ласмане, причем трое из них при этом заняли призовые места на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях.

После изменений в этом году в правилах Всемирного легкоатлетического союза (World Athletics) теперь в прыжковых дисциплинах и толкании ядра неважно, достигнуты рекорды в помещении или на открытом воздухе.

Все результаты в одном списке – летом результаты, достигнутые зимой, будут улучшены или дополнены достигнутыми на открытых стадионах.

Таким образом, на данный момент фактически существует только один рекорд Латвии в тройном прыжке - 14,76 метра, который был установлен Гундегой Спроге в 1997 году в Шеффилде.

Ласмане прыгнула на 13,96 метра в первой попытке, на 14,24 метра во второй и на 14,47 метра в третьей. Три последние попытки латвийке не засчитались.

Шведка Эмилия Сьестранд, представляющая Государственный университет Сан-Хосе, стала второй с прыжком на 13,72 метра, а бронзу завоевала Майкиша Веллкам из Сент-Винсента и Гренадин, студентка Университета Джорджии.

В финале приняли участие 15 спортсменов.

Ruta claims the gold!!!



Her winning leap was 14.47m (47-5.75) ‼️



PB, CL and FR 👏 pic.twitter.com/hHg7ilNCXr — Texas Tech Track & Field (@TexasTechTF) March 10, 2024

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