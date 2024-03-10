Германе на этапе Кубка мира повторила рекорд Латвии в слаломе

Восьмой результат Германе показала и на прошедших в январе соревнованиях Кубка мира.

От шестерки лучших латышку отделила всего одна десятая секунды.

Победу на этапе Кубка мира одержала титулованная американка Микаэла Шиффрин, которая вернулась после полуторамесячного перерыва. Второй место заняла хорватка Зринка Лютич, уступившая 1,24 секунды, а еще одну десятую секунды по сумме уступила швейцарка Мишель Гизин. Одну сотую тройке лучших уступила немка Лена Дирр, а две - шведка Анна Свенн-Ларсон.

Германе уступила победительнице по сумме заездов ровно две секунды.

Германе в первом заезде стартовала под 24-м номером и показала десятый результат.

Из стартующих после 33 горнолыжниц ни одна не смогла улучшить результат Германе. Латвийскую спортсменку от семерки сильнейших отделили всего 0,11 секунды, тогда как ей самой три сотых секунды уступила Эмма Айхер.