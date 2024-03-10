Германе на этапе Кубка мира повторила рекорд Латвии в слаломе

Латвийская горнолыжница Дженифера Германе в воскресенье, 10 марта, в Оре, Швеция, на участке Кубка мира заняла восьмое место в слаломе, повторив таким образом рекорд независимой Латвии в горных лыжах.
Восьмой результат Германе показала и на прошедших в январе соревнованиях Кубка мира.
От шестерки лучших латышку отделила всего одна десятая секунды.
Победу на этапе Кубка мира одержала титулованная американка Микаэла Шиффрин, которая вернулась после полуторамесячного перерыва. Второй место заняла хорватка Зринка Лютич, уступившая 1,24 секунды, а еще одну десятую секунды по сумме уступила швейцарка Мишель Гизин. Одну сотую тройке лучших уступила немка Лена Дирр, а две - шведка Анна Свенн-Ларсон.
Германе уступила победительнице по сумме заездов ровно две секунды.
Германе в первом заезде стартовала под 24-м номером и показала десятый результат.
Из стартующих после 33 горнолыжниц ни одна не смогла улучшить результат Германе. Латвийскую спортсменку от семерки сильнейших отделили всего 0,11 секунды, тогда как ей самой три сотых секунды уступила Эмма Айхер.
Во втором заезде Германе была на 0,12 секунды медленнее Айхер, и таким образом уступила немке по сумме заездов девять сотых секунды. В дальнейшем на одну сотую секунды свой результат улучшила австрийка Катарина Линсбергер, которая во втором заезде показала такой же результат, как и Германе.
Во втором заезде Германе заняла разделенное десятое место, на сотую долю секунды быстрее были шведка Сара Хектор и хорватка Леона Попович.
В общем зачете Кубка мира в слалом перед последними соревнованиями сезона Германе со 127 очками занимает 17-е место. Шиффрин набрала 730 очков и на 255 очков опережает завершившую сезон из-за травмы хорватку Петру Вльгову.
По сумме всех дисциплин Германе занимает 57-ю позицию. Первое место с 1654 очками занимает швейцарка Лара Гут-Бехрами, 282 очка уступает итальянка Федерика Бриньоне, а 385 очков уступает Шиффрин.
В начале февраля Германе выиграла чемпионат мира по слалому среди юниоров.
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