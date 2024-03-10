Вот и подходят к концу выходные. Надеемся, что вы провели день на свежем воздухе и сейчас с удовольствием узнаете о событиях в Латвии и мире. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за воскресенье, 10 марта.
Главное за 10 марта ⟩ Фейковые похороны пропавшего латвийца, эксперт о налоге на оборону и приятный прогноз синоптиков
Новости Латвии:
В эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?" депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс объяснил, почему "Прогрессивные" изменили свою позицию по переименованию улиц, а также намекнул, какие еще рижские улицы могут поменять свое название.
Маловероятно, что к начавшейся в Литве дискуссии о введении налога на оборону в скором времени не присоединится Латвия, следуя примеру двух соседних стран в укреплении обороны, сообщают представители международной финансово-консалтинговой компании SIA Grant Thornton Baltic.
Латвийская музыкальная академия имени Я. Витолса (JVLMA) 9 марта 2024 года обратилась в Государственную полицию в связи с прозвучавшей в передаче Kultūršoks информацией о домогательствах преподавателей к студенткам, сообщила TVNET представитель академии Паула Праулиня.
Растущей проблемой является взаимное насилие детей в образовательных учреждениях, которое существенно мешает в том числе образовательному процессу, сказано в докладе по 2023 году, поданного в Сейм омбудсменом Юрисом Янсонсом.
На новой неделе метеорологи прогнозируют в Латвии довольно теплую погоду без неожиданностей и отклонений от нормы.
Несколько студентов Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), откликнувшись на призыв студенческого самоуправления, решили написать официальные заявления в ректорат об "откровенно неэтичном и противозаконном поведении" отдельных преподавателей, сообщило в своем аккаунте в сети Instagram студенческое самоуправление вуза.
Осужденный в Великобритании педофил пытался устроить фальшивые похороны в одной из самых известных церквей Лондона. Приглашенные актеры притворились скорбящими, а хоронили якобы гражданина Латвии, объявленного пропавшим без вести, сообщают британские СМИ.
На нескольких географических картах в Интернете уже представлены обновленные названия улиц Риги, отмечает агентство LETA.
Утром в воскресенье, 10 марта, из Рижского городского канала был поднят на берег человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Президент Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на недавние заявления папы римского Франциска о том, что Украине необходимо "смело" сдаться и начать переговоры с Россией.
За рубежом:
Насколько известно Postimees, вчера в Хельсинки полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который, как утверждается, был пьян. Подробности рассказывает Rus.Postimees.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье осудил призыв папы римского Франциска к Украине начать переговоры с Россией, чтобы добиться окончания войны, идущей уже более двух лет, сообщает Русская служба ВВС.
Великобритания готова сотрудничать с Германией по поставкам в Украину немецких ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
По мнению папы Франциска, власти Украины должны проявить мужество вступить с Россией в переговоры о прекращении войны, чтобы избежать больших жертв.
В начале марта был готов отчет об интеграции эстонского общества, который составляется на основании обширного социологического исследования. Оно проводится раз в три года по заказу Министерства культуры. В этот раз в фокусе внимания социологов были такие новые темы, как переход на эстонский язык обучения и готовность в случае военной агрессии защищать Эстонию с оружием в руках. Мониторинг показал весьма любопытные результаты, пишет Rus.Postimees.
В международных кругах ходят странные слухи о премьер-министре Эстонии Кае Каллас: говорят, что Каллас ест на завтрак россиян, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Politico.
Интересное чтиво:
После трехлетнего перерыва прошло "Женское ралли 2024". "Мы предложили дамам отпраздновать это яркими нарядами, уникальными прическами и макияжем, неповторимым дизайном автомобилей, предаться творчеству, полету мысли и фантазии. И дамы именно это и сделали", - говорит главный организатор Юрис Кокайнис. Что ж, пришло время насладиться этим фестивалем еще и в ярких фото, где вы сможете найти себя или своих друзей!
Латвийская горнолыжница Дженифера Германе в воскресенье, 10 марта, в Оре, Швеция, на участке Кубка мира заняла восьмое место в слаломе, повторив таким образом рекорд независимой Латвии в горных лыжах.
По данным британских таблоидов, в воскресенье, 10 марта, Кенсингтонский дворец опубликовал первую официальную фотографию принцессы Уэльской с декабря. В начале года Кейт Миддлтон госпитализировали, и операция на желудке заставила ее на несколько месяцев приостановить исполнение королевских обязанностей.
Латвийская спортсменка Рута Кате Ласмане завоевала золотую медаль в тройных прыжках на чемпионате Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA) по легкой атлетике в Бостоне в субботу, 9 марта, показав новый лучший результат в истории Латвии в закрытых помещениях.
Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий в беседе с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" поделился мнением о статусе Аллы Пугачевой в РФ.
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