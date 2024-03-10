Главное за 10 марта ⟩ Фейковые похороны пропавшего латвийца, эксперт о налоге на оборону и приятный прогноз синоптиков

Осужденный в Великобритании педофил пытался устроить фальшивые похороны в одной из самых известных церквей Лондона. Приглашенные актеры притворились скорбящими, а хоронили якобы гражданина Латвии, объявленного пропавшим без вести, сообщают британские СМИ.

На нескольких географических картах в Интернете уже представлены обновленные названия улиц Риги, отмечает агентство LETA.

Утром в воскресенье, 10 марта, из Рижского городского канала был поднят на берег человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на недавние заявления папы римского Франциска о том, что Украине необходимо "смело" сдаться и начать переговоры с Россией.

За рубежом:

Насколько известно Postimees, вчера в Хельсинки полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который, как утверждается, был пьян. Подробности рассказывает Rus.Postimees.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье осудил призыв папы римского Франциска к Украине начать переговоры с Россией, чтобы добиться окончания войны, идущей уже более двух лет, сообщает Русская служба ВВС.

Великобритания готова сотрудничать с Германией по поставкам в Украину немецких ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По мнению папы Франциска, власти Украины должны проявить мужество вступить с Россией в переговоры о прекращении войны, чтобы избежать больших жертв.