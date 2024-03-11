СМИ сообщили о смене главкома ВМФ России

Сведения о смене Евменова на Моисеева агентству Ura.ru подтвердил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов. "Да, это достоверная информация. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат", - сказал он в разговоре с журналистом агентства, указав, что эту информацию ему сообщили из двадцати источников.