Общественные СМИ допускают сокращение русскоязычного контента в случае снижения спроса

Latvijas Televīzija (LTV) допускает изменение доли русскоязычного контента в случае снижения спроса, а Latvijas Radio сейчас работает над постепенным увеличением доли латышскоязычного контента, сообщили представители LTV и Latvijas Radio агентству LETA, комментируя актуальный вопрос русскоязычного контента в государственных СМИ.
Представитель LTV Анита Янсоне заявила, что СМИ принимают и будут принимать решения о предоставлении контента на языках меньшинств, оценивая текущие исследования привычек медиапотребления и анализируя текущие данные об охвате аудитории. Решения об изменениях будут приниматься LTV по мере снижения спроса на контент на языках меньшинств.
Представитель СМИ отметила, что данные по охвату аудитории по-прежнему подтверждают стабильно растущий спрос на информационный, исследовательский и аналитический контент для нацменьшинств мультимедийной платформы Rus.LSM. По данным компании Gemius, в январе 2024 года портал посетило более 200 тысяч человек, а в 2022 году платформа набрала рекордную аудиторию в социальных сетях Facebook и Youtube. Рост продолжился и в 2023 году.
Страница портала в Facebook на данный момент насчитывает более 300 тысяч подписчиков, а количество пользователей Youtube за последние два года выросло почти вдвое с 44 662 подписчиков на конец 2022 года до 85 446 подписчиков на 1 марта этого года. В свою очередь, количество просмотров на Youtube в 2023 году составило 15,251 миллиона, что на 99% больше, чем в 2022 году. Общее количество просмотров в часах составляет 1,727 миллиона часов, что на 90% больше, чем в 2022 году, сообщила Янсоне.
"Платформа Rus.LSM в латвийском информационном пространстве эффективно достигает аудитории нацменьшинств на комфортных для них языках, поэтому мы все же подчеркиваем, что в нынешних геополитических условиях терять эту аудиторию, отказываясь от качественного содержания на языках нацменьшинств в государственных СМИ, было бы недопустимо", - сказала представитель СМИ.
Аналогичное мнение высказала представительница Latvijas Radio Индра Зомеровска, отметив при этом, что часть контента программы Latvijas Radio 4 уже создается на латышском языке.
По мнению Latvijas Radio, государственные СМИ должны быть свободны в редакционном выборе того, как и по каким каналам обращаться к аудитории. Зомеровска заявила, что государственные средства массовой информации имеют юридическое обязательство учитывать разнообразие латвийского общества и обязательства, налагаемые целями общественного блага, по охвату все более широкой части общества, включая нацменьшинства.
Зомеровска, ссылаясь на закон, заявила, что государственные электронные СМИ создают программы, их фрагменты и другие услуги на языках нацменьшинств, чтобы способствовать ощущению у всех жителей Латвии своей принадлежности к Латвии, интеграции общества в Латвии как национального государства и более глубокого понимания общественных, социальных и культурных процессов. В свою очередь, основные принципы государственных средств массовой информации гласят, что они свободны от политического, экономического, индивидуального вмешательства групп интересов и другого вмешательства в их работу.
Latvijas Radio считает, что запрет на создание контента на языках нацменьшинств является прямым вмешательством в деятельность СМИ.
"Мы не можем игнорировать тот факт, что примерно 24,2% населения Латвии - русскоязычные. Это крупнейшее нацменьшинство в Латвии. В настоящее время, в условиях войны, дискуссии о запрете русского языка в средствах массовой информации противоречат цели усилить безопасность информационного пространства", - говорит представитель Latvijas radio, добавляя, что такие влиятельные СМИ, как BBC и Deutsche Welle, также имеют свои редакции на русском языке, а соседи эстонцы и литовцы также не планируют запрещать редакции нацменьшинств, поскольку они осознают большую угрозу усиления влияния российской пропаганды.
Комментируя аудиторию Latvijas Radio 4, Зомеровска сказала, что еженедельная аудитория, достигнутая в 2023 году, составила около 153 тысяч слушателей и выросла по сравнению с 2022 годом. Около двух третей этих слушателей старше 55 лет и подвергаются риску дезинформации. По оценкам Latvijas Radio, в случае закрытия Latvijas Radio 4 государственные СМИ потеряют аудиторию от 100 000 до 125 000 человек, в основном в Риге и Латгале, не считая пользователей цифрового контента, число которых продолжает расти.
Latvijas Radio полагает, что запрет на создание качественного контента, основанного на ценностях латвийского общества, на русском языке увеличит потребление нелегального контента российских пропагандистских каналов, который по-прежнему широко доступен.
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