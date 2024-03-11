Общественные СМИ допускают сокращение русскоязычного контента в случае снижения спроса

Представитель LTV Анита Янсоне заявила, что СМИ принимают и будут принимать решения о предоставлении контента на языках меньшинств, оценивая текущие исследования привычек медиапотребления и анализируя текущие данные об охвате аудитории. Решения об изменениях будут приниматься LTV по мере снижения спроса на контент на языках меньшинств.

Представитель СМИ отметила, что данные по охвату аудитории по-прежнему подтверждают стабильно растущий спрос на информационный, исследовательский и аналитический контент для нацменьшинств мультимедийной платформы Rus.LSM. По данным компании Gemius, в январе 2024 года портал посетило более 200 тысяч человек, а в 2022 году платформа набрала рекордную аудиторию в социальных сетях Facebook и Youtube. Рост продолжился и в 2023 году.

Страница портала в Facebook на данный момент насчитывает более 300 тысяч подписчиков, а количество пользователей Youtube за последние два года выросло почти вдвое с 44 662 подписчиков на конец 2022 года до 85 446 подписчиков на 1 марта этого года. В свою очередь, количество просмотров на Youtube в 2023 году составило 15,251 миллиона, что на 99% больше, чем в 2022 году. Общее количество просмотров в часах составляет 1,727 миллиона часов, что на 90% больше, чем в 2022 году, сообщила Янсоне.