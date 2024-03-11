Подходит к концу первый рабочий день на неделе. Сегодня произошло много важных событий - Латвия задумалась о развитии своей атомной энергетики, эксперт рассказал, почему в стране такие плохи дороги, а в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии "Оскар". Об этих и других новостях понедельника, 11 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 11 марта ⟩ АЭС в Латвии, возможная прибавка к пенсии и спецслужбы Беларуси вербуют латвийцев
Новости Латвии:
Латвия задумалась о развитии атомной энергетики. И сейчас решается вопрос, делать ли это в сотрудничестве с Эстонией, самостоятельно или отказаться от мирного атома вообще. В свое время уже предпринимались попытки построить мощную региональную Висагинскую АЭС вместе с Литвой, потерпевшие сокрушительное фиаско. TVNET+ разобрался, что на повестке дня сейчас.
Государственная полиция Латвии и Государственная пограничная охрана будут проверять посетителей избирательного участка, расположенного в посольстве России, во время предстоящих "выборов" президента России, чтобы убедиться, что они имеют право находиться в Латвии, сказал руководитель Госполиции Арманд Рукс.
"Чтобы поддерживать сеть государственных автодорог в лучшем состоянии, обеспечивая ремонт до того, как дороги выйдут из строя, необходимо порядка 600 миллионов евро в год. Мы никогда не приближались к этой сумме", - сказал в интервью TVNET+ председатель правления VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис.
В прошлом году Служба государственной безопасности (VDD) получила информацию о нескольких случаях различных форм целенаправленного воздействия на граждан Латвии и других стран Европейского союза (ЕС), которые временно въехали или уже длительно находятся в Беларуси, говорится в отчете о деятельности VDD за прошлый год.
Сегодня, 11 марта, жителям в массовом масштабе рассылаются мошеннические электронные письма, предположительно, от имени Государственной полиции и Европола, сообщает учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.
Одним из решений может стать индексация всех пенсий на 100%, что позволит примерно 25% пенсионеров получить ежегодную прибавку к пенсии, заявил в интервью агентству LETA министр благосостояния Улдис Аугулис.
Первая крупная ветряная электростанция в Латвии была построена на земле простых жителей Гробини. За 20 лет турбины, принадлежащие семье Андриса Шкеле, заработали несколько десятков миллионов евро, а жители получили несколько сотен евро за аренду земли под каждой из них. Сейчас более дорогая закупка ветровой энергии завершилась и владельцы земли требуют в суде справедливой оплаты, но ветропарк экс-политика продан, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
За рубежом:
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в Украине уже есть военнослужащие стран НАТО, пишет "Медуза".
Украинские официальные лица выступили с критикой громкого заявления папы римского Франциска, который накануне призвал Киев "вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась". В ответ на слова понтифика о "белом флаге", который может выставить Киев во избежание жертв, Украина заявила, что намерена продолжать борьбу.
Расположенная в районе погранпункта Койдула бесплатная парковка, которой пользовались многие люди, пересекающие эстонско-российскую границу пешком, со временем превратилась в свалку, где практически не найти парковочного места среди брошенного там автохлама.
Несколько российских СМИ сообщили об отставке главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова. По сведениям изданий, его сменит на этом посту командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
Интересное чтиво:
Как и каждый год, я с большим любопытством посмотрел церемонию вручения "Оскар". Понимаю всю нелепость концепта "соревнования в искусстве". И тем не менее, не могу отказаться от удовольствия. Тем более, что в этом году нашлось место и ожидаемым триумфам, и приятным сюрпризам, и, самое главное, любви к кинематографу.
10 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии "Оскар". Ведущим вечера был Джимми Киммел. "Лучшим фильмом" стал фильм "Оппенгеймер", а лучшим режиссером признан Кристофер Нолан.
Лента "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова получила "Оскар" как лучший документальный фильм, объявили на 96-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе. Это первый "Оскар" в истории Украины.
Медиамагнат Руперт Мердок, которому в понедельник, 11 марта, исполнилось 93 года, намерен жениться в пятый раз. Его избранница - 67-летняя Елена Жукова, бывшая теща российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает The New York Times.
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