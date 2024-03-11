Главное за 11 марта ⟩ АЭС в Латвии, возможная прибавка к пенсии и спецслужбы Беларуси вербуют латвийцев

Новости Латвии:

Латвия задумалась о развитии атомной энергетики. И сейчас решается вопрос, делать ли это в сотрудничестве с Эстонией, самостоятельно или отказаться от мирного атома вообще. В свое время уже предпринимались попытки построить мощную региональную Висагинскую АЭС вместе с Литвой, потерпевшие сокрушительное фиаско. TVNET+ разобрался, что на повестке дня сейчас.

Государственная полиция Латвии и Государственная пограничная охрана будут проверять посетителей избирательного участка, расположенного в посольстве России, во время предстоящих "выборов" президента России, чтобы убедиться, что они имеют право находиться в Латвии, сказал руководитель Госполиции Арманд Рукс.

"Чтобы поддерживать сеть государственных автодорог в лучшем состоянии, обеспечивая ремонт до того, как дороги выйдут из строя, необходимо порядка 600 миллионов евро в год. Мы никогда не приближались к этой сумме", - сказал в интервью TVNET+ председатель правления VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис.