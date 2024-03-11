Обвинение в совращении: в отношении тренера Стельмаха возбуждено уголовное дело

Государственная полиция призвала прокуратуру предъявить тренеру по баскетболу Андрису Стельмаху обвинение в четырех возможных преступлениях сексуального характера в отношении воспитанницы.
Уголовный процесс был возбужден 21 апреля 2023 года на основании показаний потерпевшей о том, что в период с 2014 по 2015 год спортивный тренер, у которого она на тот момент занималась, совершал с ней действия сексуального характера, зная, что она не достигла 16 лет, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В ходе уголовного процесса было установлено, что до достижения потерпевшей 16 лет у них были сексуальные отношения по обоюдному согласию, которые потерпевшая скрывала от родителей и друзей. Через несколько лет, когда жертва достигла совершеннолетия, отношения сторон переросли в брак, который распался вскоре после его заключения.
Также в ходе расследования не было обнаружено сведений о том, что подозреваемый вступал в сексуальные отношения с другими несовершеннолетними.
Оценив обстоятельства, доказанные в уголовном деле, полиция призвала прокуратуру привлечь лицо к ответственности за четыре отдельных уголовных правонарушения, а именно за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, удовлетворение полового влечения противоестественным способом с лицом, не достигшим 16 лет, а также за непристойные действия с несовершеннолетней.
За наиболее тяжкое из вышеуказанных преступлений в случае признания вины лицо может быть приговорено к лишению свободы на срок до пяти лет, пробационному надзору или общественным работам.
Дело поступило в прокуратуру на прошлой неделе и согласно закону в ближайшие дни прокуратура должна принять решение о предъявлении обвинительного заключения, заверили агентство LETA в прокуратуре.
Как сообщалось, портал Delfi пролил свет на многочисленные нарушения, допущенные тренером Стельмахом, среди которых эмоциональное насилие над воспитанницами, совращение и употребление алкоголя во время рабочего процесса.
В апреле прошлого года Стельмаха временно отстранили от работы в Юрмальской спортивной школе, но сейчас он вернулся на работу и тренирует баскетболисток 16-18 лет.
Согласно информации, опубликованной на сайте Совета латвийских спортивных федераций (LSFP), Стельмах имеет сертификат тренера по баскетболу категории B, действительный до 23 апреля 2025 года.
В марте Стельмах ушел с должности главного тренера женской сборной U-18 после общественного резонанса, вызванного нечестной игрой его команды во время матча за бронзовые медали в Женской баскетбольной лиге Латвии (LSBL), в котором его команда Jūrmala одержала победу. После этого Стельмах также приостановил свое членство в комиссии тренеров LBS.
Сам Стельмах называет информацию о своих возможных нарушениях клеветой и слухами.
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