Обвинение в совращении: в отношении тренера Стельмаха возбуждено уголовное дело

Уголовный процесс был возбужден 21 апреля 2023 года на основании показаний потерпевшей о том, что в период с 2014 по 2015 год спортивный тренер, у которого она на тот момент занималась, совершал с ней действия сексуального характера, зная, что она не достигла 16 лет, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В ходе уголовного процесса было установлено, что до достижения потерпевшей 16 лет у них были сексуальные отношения по обоюдному согласию, которые потерпевшая скрывала от родителей и друзей. Через несколько лет, когда жертва достигла совершеннолетия, отношения сторон переросли в брак, который распался вскоре после его заключения.

Также в ходе расследования не было обнаружено сведений о том, что подозреваемый вступал в сексуальные отношения с другими несовершеннолетними.