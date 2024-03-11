+6 и осадки: синоптики о погоде во вторник

Во вторник, 12 марта, в Южнокурземском крае ожидаются умеренно сильные осадки - дождь и снег, прогнозируют синоптики.
В других районах Курземе и Земгале, начиная с юго-запада, ожидаются небольшие осадки, в основном дождь.
Над Латвией будет преобладать преимущественно облачная погода. Сохранится слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
Температура воздуха во второй половине дня составит +1...+6 градусов.
В Риге выглянет солнце, существенных осадков не ожидается, ветер юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +5 градусов.
Галерея: Погода в Риге
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