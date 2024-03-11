"У меня есть основания полагать, что Гунтар Пранис знал об определенных случаях уже несколько лет", - пишет на портале LSM.lv журналистка Анете Ашмане-Вилсоне. Именно она вместе с коллегами из программы Kultūršoks создала поистине шокирующую передачу о многолетних случаях сексуальных домогательств студенток в Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA).
Знал ли ректор музыкальной академии о сексуальных домогательств? Журналистка рассказывает о своем опыте
Анете Ашмане-Вилсоне рассказывает о своем личном опыте во время учебы в музыкальной академии: "Семь лет назад, будучи студенткой Латвийской Музыкальной академии Язепа Витолса (JVLMA), я сообщила о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя в Комиссию по этике моего университета. На тот момент процесс закончился выводом, что доказательства отсутствуют. Я закончила учебу, оставила академию и пошла дальше. До февраля 2024 года, когда я получила приказ ректора о правилах поведения сотрудников JVLMA. И в анонимных опросах студентов снова появляется информация о том самом учителе, который приставал ко мне. Я поняла, что ничего не изменилось".
Начиная работу над программой, Анете Ашмане-Вилсоне получила неожиданно большую поддержку со стороны студенток и некоторых преподавателей - телефонные звонки, личные рассказы. Журналистка пишет: "Все мои "выстрелы в темноте" привели к получению новой информации - о конкретных случаях, о недопустимых ситуациях, о некоей "системе", созданной одним из преподавателей, которая втягивает студенток в манипулятивный круг эмоционального и сексуального насилия, о других педагогах, которые действуют в большей или меньшей степени неэтично, используя позицию власти, о девушках, которые боятся высказываться, чтобы это не повлияло на их карьеру в будущем".
Есть один важный вопрос, Анете Ашмане-Вилсоне, хотела бы задать ректору JVLMA Гунтару Пранису: знал ли он все это?
Анете Ашмане-Вилсон пишет: "Да, у меня есть основания полагать, что Гунтар Пранис знал об определенных случаях уже несколько лет".
Журналистка говорит: "В программе одна из студенток рассказывает: "Когда ситуация обострилась и усугубилась, и я почувствовала себя абсолютно беспомощной и бессильной, я подошла к ректору академии, чтобы незаметно рассказать о ситуации, попросить помощи и выхода из нее". Стоит отметить, что для моей ситуации было найдено частичное решение, но это не мешает подобным историям продолжаться и сегодня. Так что я не чувствовала себя защищенной ни тогда, ни сейчас".
Показания другой выпускницы академии были слишком личными, чтобы их можно было осветить в программе, но там есть и такие слова: "Я говорила об этом с Пранисом. Он сказал, что понял, но действий не последовало". Одна из преподавательниц, также сказала, что сообщила об этом ректору, но ответ был таков: "Вы не первая, кто мне об этом говорит". Неужели все эти люди сознательно и намеренно лгут? Ректор отказался отвечать и на этот вопрос".
Гунтар Пранис отказался от интервью перед камерой, его ответы на письменные вопросы журналистов программы также были неполными.
Правда, 9 марта JVLMA опубликовала заявление ректора, в котором говорится, что при любых обстоятельствах и в любой ситуации академия и ее ректор выступают против неэтичного поведения, против дискриминации, против любых сексуальных домогательств.
"Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим ученикам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись какие-либо угрозы и чтобы наш процесс обучения был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.
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