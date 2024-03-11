Знал ли ректор музыкальной академии о сексуальных домогательств? Журналистка рассказывает о своем опыте

Есть один важный вопрос, Анете Ашмане-Вилсоне, хотела бы задать ректору JVLMA Гунтару Пранису: знал ли он все это?

Анете Ашмане-Вилсон пишет: "Да, у меня есть основания полагать, что Гунтар Пранис знал об определенных случаях уже несколько лет".

Журналистка говорит: "В программе одна из студенток рассказывает: "Когда ситуация обострилась и усугубилась, и я почувствовала себя абсолютно беспомощной и бессильной, я подошла к ректору академии, чтобы незаметно рассказать о ситуации, попросить помощи и выхода из нее". Стоит отметить, что для моей ситуации было найдено частичное решение, но это не мешает подобным историям продолжаться и сегодня. Так что я не чувствовала себя защищенной ни тогда, ни сейчас".

Показания другой выпускницы академии были слишком личными, чтобы их можно было осветить в программе, но там есть и такие слова: "Я говорила об этом с Пранисом. Он сказал, что понял, но действий не последовало". Одна из преподавательниц, также сказала, что сообщила об этом ректору, но ответ был таков: "Вы не первая, кто мне об этом говорит". Неужели все эти люди сознательно и намеренно лгут? Ректор отказался отвечать и на этот вопрос".

Гунтар Пранис отказался от интервью перед камерой, его ответы на письменные вопросы журналистов программы также были неполными.