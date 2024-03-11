Pasažieru vilciens отплатит затраты на реабилитацию пассажирок, пострадавших из-за неправильной остановки

"Мы берем на себя ответственность за ущерб, причиненный двум пассажирам, который произошел в Лиелварде, когда пассажиры сошли в месте, где нет платформы. Мы связались с обоими пассажирами и возьмем на себя расходы на реабилитацию", - сообщил представитель Vivi Эдгар Бутанс.

Поезд с увеличенным составом вагонов остановился ровно на остановке первого вагона, о чем свидетельствует видеозапись.

"На даугавпилсском маршруте Latvijas dzelzceļš проводит ремонт, - сообщает предприятие. - Мы попросили Железнодорожную инспекцию проверить, ставится ли знак остановки как для регулярных, так и для удлиненных поездов. Ни кондуктор, ни сотрудники станции Лиелварде этот случай не зафиксировали. Мы просим пострадавшую женщину отозваться по поводу компенсации.

Если какой-либо пассажир окажется в ситуации, когда поезд останавливается в месте, где нет перрона, мы просим немедленно обратиться к кондуктору, и он свяжется с машинистом, который укажет безопасный порядок действий", - сказал Бутанс.