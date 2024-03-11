Атака соком на посла в Польше: РФ заочно арестовала украинку

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ирину Земляну, совершившую 9 мая 2022 года атаку на посла РФ в Польше Сергея Андреева. Решение об аресте гражданки Украины, которая облила российского дипломата свекольным соком, принято 4 марта, сообщает в воскресенье, 10 марта, "Медиазона".

Украинка внесена в список "экстремистов и террористов"

По данным издания, РФ объявила Земляну в розыск в ноябре 2023 года, а в феврале ее внесли в реестр "экстремистов и террористов" с пометкой в виде типографической "звездочки". Против нее возбуждено уголовное дело о "нападении на человека, пользующегося международной защитой, в целях провокации войны", указывается далее.

При этом, по всей видимости, судьи и следователи не выяснили полного имени и других паспортных данных украинки, поскольку в карточке розыска, в записи Росфинмониторинга и в суде не назвали ее отчество, а опубликованная фотография - не паспортная, а с акции в Варшаве, отмечает "Медиазона".

Земляна покинула Варшаву из-за угроз от россиян

Российский посол Андреев был облит соком во время церемонии возложения цветов на кладбище советских военных в столице Польши. Позже участвовавшая в этой акции Земляна сообщила в соцсетях, что покинула Варшаву после "угроз со стороны россиян". Это не единственная акция украинских активистов в Польше в отношении российского посла. В частности, 24 февраля 2024 года - во вторую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину - они выгрузили кучу навоза перед виллой под Варшавой, в которой проживает дипломат.