Домогательства в Музыкальной академии: ректор может подать в отставку

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Пранис сказал, что пока не может ответить на решение совета вуза о выражении ему недоверия. Он примет решение после встречи с Логиной.

При этом ректор подчеркнул, что ничего не скрывал и заинтересован в разрешении ситуации, чтобы в будущем со студентами не случалось ничего подобного.

"Я ничего не скрывал, ничего не заметал под ковер, как было сказано, я считаю это клеветой", - сказал Пранис, комментируя обвинения в сокрытии ситуации, направленные в его адрес.

Он подчеркнул, что сам очень эмоционально воспринимает происходящее и ему не все равно, что будет с академией и ее студентами. "Моя обязанность - сделать все, что в моих силах", - сказал Пранис.

Учитывая специфику обучения, когда преподаватель и студент часто находятся вдвоем в одном помещении, рассматривается возможность оснащения таких кабинетов видеокамерами.

Как сообщалось, после длительных обсуждений совет музыкальной академии принял решение выразить недоверие ректору академии Пранису и призвать его уйти в отставку в связи со скандалом вокруг домогательств преподавателей к студенткам.

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