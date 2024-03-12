Скандал в эстонском хоккее: украинских игроков оскорбляли и применяли насилие

В решении дисциплинарной комиссии Эстонского хоккейного союза указано, что "хохол" - во многом непереводимый ксенофобский жаргонный термин, который используется в оскорбительном значении в отношении представителей украинского народа. Слово возникло еще во времена, когда Украина была частью Российской империи, и имеет негативное стереотипное значение. Сегодня оно считается оскорбительным и дискриминационным, особенно учитывая исторический и политический контекст украинско-российских отношений.

После игры произошел особо предосудительный инцидент с участием игроков, зрителей (в основном родителей игроков команд) и судей. По данным комиссии, в отношении игроков украинского происхождения продолжались ксенофобские оскорбления как со стороны неукраинских игроков, так и со стороны родителей, а один из родителей ударил игрока украинского происхождения по лицу.

Далее в отчете говорится: "То, что произошло на катке в Кохтла-Ярве, неприемлемо, преступно и выходит за рамки полномочий дисциплинарной комиссии. Непонятно, почему сотрудники катка сразу не вызвали полицию, чтобы прекратить беспорядки и установить виновных.