Видео ⟩ Пресс-конференция Минкульта о возможных случаях домогательств в Музыкальной академии

Перед брифингом прошла встреча министра с ректором Академии, по результатам которых последний сообщил, что не будет подавать в отставку. Также на встрече обсуждалось дальнейшее расследование в связи с возможными случаями сексуальных домогательств в академии.

Видео: Запись пресс-конференции (на латышском языке)

Как сообщалось, после длительных обсуждений совет музыкальной академии принял решение выразить недоверие ректору академии Пранису и призвать его уйти в отставку в связи со скандалом вокруг домогательств преподавателей к студенткам.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Пранис подчеркнул, что ничего не скрывал и заинтересован в разрешении ситуации, чтобы в будущем со студентами не случалось ничего подобного. "Я ничего не скрывал, ничего не заметал под ковер, как было сказано, я считаю это клеветой", - сказал Пранис, комментируя обвинения в сокрытии ситуации, направленные в его адрес.