Видео ⟩ Пресс-конференция Минкульта о возможных случаях домогательств в Музыкальной академии

Министерство культуры проводит пресс-брифинг министра Агнесе Логины и ректора Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Гунтара Праниса. RUS TVNET ведет прямую трансляцию.
Перед брифингом прошла встреча министра с ректором Академии, по результатам которых последний сообщил, что не будет подавать в отставку. Также на встрече обсуждалось дальнейшее расследование в связи с возможными случаями сексуальных домогательств в академии.
Видео: Запись пресс-конференции (на латышском языке)
Как сообщалось, после длительных обсуждений совет музыкальной академии принял решение выразить недоверие ректору академии Пранису и призвать его уйти в отставку в связи со скандалом вокруг домогательств преподавателей к студенткам.
В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Пранис подчеркнул, что ничего не скрывал и заинтересован в разрешении ситуации, чтобы в будущем со студентами не случалось ничего подобного. "Я ничего не скрывал, ничего не заметал под ковер, как было сказано, я считаю это клеветой", - сказал Пранис, комментируя обвинения в сокрытии ситуации, направленные в его адрес.
Он подчеркнул, что сам очень эмоционально воспринимает происходящее и ему не все равно, что будет с академией и ее студентами. "Моя обязанность - сделать все, что в моих силах", - сказал Пранис.
Учитывая специфику обучения, когда преподаватель и студент часто находятся вдвоем в одном помещении, рассматривается возможность оснащения таких кабинетов видеокамерами.
Со своей стороны Логина заявила телеканалу TV3, что к ситуации следует отнестись со всей серьезностью - в вузах нет места не только преподавателям, которые переходят границы в отношениях со студентами и используют их, но и людям, которые прикрывают подобные нарушения. "Отношения между студентом и преподавателем - это подчиненные отношения, и если они используются в неэтичных, незаконных целях, то таким людям не место в вузе", - сказала Логина.
Она напомнила, что ректор университета назначается и снимается с должности советом университета и сенатом, и политики в этом не участвуют. Логина добавила, что решению совета она доверяет.
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