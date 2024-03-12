В апреле в Театре Чехова ожидаются две премьеры для самых юных зрителей

Спектакли для детей от двух лет – формат, редко встречающийся в латвийских театрах, и именно для этой аудитории будут предназначены две новых постановки Театра Чехова.

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра Михаила Чехова, предлагает идти на спектакль всей семьей: "Думаю, что спектакли для детей от 2 лет понравятся не только самым юным зрителям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. Ведь что может быть прекраснее, чем возможность совместить образование, общение, семейный отдых и удовольствие от встречи с искусством. Встретимся в Чехове!".

6 апреля состоится премьера спектакля "Сказки в капельках дождя" в постановке режиссера Паулы Плявниеце, благодаря которой в репертуаре Театра Чехова появились полюбившиеся публике сказки "Айболит" и "Три поросенка и волк" (оба спектакля стали лауреатами премии "Ночь лицедеев"). На этот раз юные зрители получат возможность познакомиться с явлениями природы и окружающим миром через призму лиричных и проникновенных стихов Аспазии в переводе Ольги Петерсон, причем большинство текстов на русский язык переведены впервые – специально для этого спектакля. Читать стихи вместе со зрителями будут артисты Никита Осипов и Наталия Живец.

работа над спектаклем "Сказки в капельках дождя" Фото: Пресс-фото

А еще через неделю – 13 апреля – ожидается премьера новой постановки Лиены Шмуксте "Точка, точка, запятая...", которая предложит детям провести время весело и с музыкой, а в итоге вместе создать человечка. С маленькими зрителями в этом спектакле будут играть две актрисы Театра Чехова: Яна Хербста и Анастасия Лёвина.

Театр Чехова предлагает покупать билеты на спектакли заблаговременно, а также напоминает, что на детские спектакли билеты необходимы всем – и детям, и сопровождающим их взрослым.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте: bilesuserviss.lv – или в кассе театра по адресу: улица Калькю, 16.

работа над спектаклем "Точка, точка, запятая..." Фото: Пресс-фото

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