"Это крутая работа": как известный латвийский музыкант спас "Касту" и Prāta Vētra?

По словам Хамиля в группе начались проблемы с взаимопониманием и доверием, всё работало не так эффективно, как раньше и Влади (лидер "Касты") решил привлечь своего друга тимбилдера (англ. team - команда + building - строительство) и по совместительству рэпера Густаво. Он собрал участников группы и провёл с ними несколько сессий.

"Это был тот самый момент, когда мы очень долго не писали альбом, а концерты создавали видимость, что всё хорошо. Вроде какие-то деньги идут и нет проблем. Мы потом поняли, что если не запишем альбом сейчас, то всё! Дальше будет просто уменьшение концертов до нуля и мы уже больше ничего не запишем. И нам пришла идея, что нужен такой тимбилдер, который нас соберёт и проведёт с нами такую терапию", - рассказал Хамиль в интервью Дудю.

Густаво приехал к "Касте" и перед тем как начать заниматься творчеством, каждый из участников рассказывал, что у кого болит, что у кого осталось друг к другу, миру или себе.

"Мы поработали по-моему неделю - буквально пара дней терапия, а потом "давайте писать песни". И пошло! Мы начали писать песни по этой программе. Это называлось "метод шести шляп" - разноцветные шляпы, у каждой имеется своя функция. Надеваешь мнимую шляпу и каждый цвет говорит что-то - сейчас ты будешь давать задания, или ты возьмёшь на себя механическую работу. В этом заключался подход, что каждый берёт на себя какую-то часть ответственность. И потом мы менялись, передавали. Это начало работать, мы вышли из многолетнего ступора и обрели доверие друг к другу - и личностное, и в плане текстов. Климат в группе потеплел, перешли к рабочим вопросам - какой текст, какая тема. Это всё было под присмотром Густаво. Он до этого работал с Brainstorm и нам понравился результат. И он описывал, и ребята говорили, что это была крутая работа".

В результате в 2017 году у "Касты" вышел третий студийный альбом под названием "Четырёхглавый орёт". Примечательно, что предыдущий альбом группы из Ростова-на-Дону "Быль в глаза" вышел за девять лет до этого.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!