Почти как итальянцы: в каком возрасте латвийцы покидают родительский дом?

Данные Eurostat показали, что молодые люди в Евросоюзе в среднем покидают родительский дом в возрасте 26,4 года. Однако в разных странах ЕС этот показатель значительно отличается.

Позже всех вылетают из гнезда в Хорватии - в 33,4 года, в Словакии - в 30,8 года, в Болгарии и Испании - в 30,3 года, на Мальте - в 30,1 года и в Италии - в 30 лет.

Раньше всех покидают отчий дом в Финляндии – 21,3 года, Швеции – 21,4 года и Эстонии – 22,7 года.

В Латвии средний возраст начала самостоятельной жизни - 26,8 лет.

За 10 лет средний возраст молодых людей, покидающих родительский дом, увеличился в 14 странах ЕС.

Также отмечено, что во всех странах ЕС мужчины покидают родительский дом позже, а молодые женщины, в среднем, уезжают из родительского дома раньше. Самая большая разница между гендерными показателями обнаружена в Румынии, где мужчины покидают родительский дом в 29,9 лет, а женщины - в 25,4 года.

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