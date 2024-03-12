Около 20 человек сегодня, 12 марта, собрались на пикете перед зданием Кабинета министров за прекращение транзита марганцевой руды через Латвию. Пикет организован политическим движением "За", отмечает агентство LETA.
Фото ⟩ Пикет в Риге с призывом прекратить транзит марганцевой руды через Латвию и закрыть границу с РФ
Протестующие также требуют закрыть границу с Россией.
Пикетчики держали в руках плакаты с надписями "Почему вы финансируете Кремль?", "Силиня, прими меры!", "Остановите кровавый транзит", "Марганцевая руда + Россия = убитые украинцы".
Протестующие выкрикивали лозунги: "Кариньш, Бришкенс, транзиту нет!", "Силиня, прими меры!", "Мы за победу Украины!", "Вы это можете!", "Остановите кровавый транзит!"
Движение "За" считает неприемлемой ситуацию, когда латвийское государственное акционерное общество LDz Loģistika поставляет в Россию товары для продолжения войны через территорию Латвии.
"Кровавый транзит в Россию должен быть остановлен", - говорит исполнительный директор "За" Мик Целминьш, призывая правительство Латвии в этой ситуации подать пример Европе. Он добавляет - нет сомнения, что значительное увеличение импорта марганцевой руды в Россию связано с нуждами войны.
"Мы больше не хотим ждать, когда снова и снова всплывают списки товаров, которые мы поставляем в Россию, чтобы они могли воевать. Мы за то, чтобы наконец положить конец этой лицемерной практике - с одной стороны, мы, всем обществом поддерживаем Украину, с другой мы создаем благоприятные условия для того, чтобы российская военная машина жила и воевала", - заявила сопредседатель правления движения "За" Лайма Гейкина, депутат Рижской городской думы.
Как сообщалось, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, резко возросли поставки марганцевой руды в РФ, необходимой для оборонной промышленности, причем с прошлого года часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию, сообщает эстонское издание Postimees.
По информации Postimees, из двух миллионов тонн марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда разгружается и хранится и в порту Силламяэ перед отправкой поездами в Россию.
Латвийская государственная железнодорожная компания LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Еще в 2018 году она начала принимать суда, перевозившие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения России объем таких грузов резко вырос. Из-за спроса цена марганца выросла со 150 долларов США до войны до 300-350 долларов США за тонну.
Postimees попросил прокомментировать изложенную в статье информацию как Latvijas dzelzceļš (LDz), так и Министерство сообщения, однако оба ведомства подтвердили запрос информации, но к моменту сдачи статьи в печать не ответили.
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