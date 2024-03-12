Вт, 12.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В состав Латвийской олимпийской команды вошли 132 спортсмена

TVNET Sports rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Баскетболисты 3х3 Карлис Ласманис и Наурис Миезис
Баскетболисты 3х3 Карлис Ласманис и Наурис Миезис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Собрание участников Латвийской олимпийской команды (LOV) и правление LOV согласовали составы летних видов спорта на 2024 года. В этом году утверждена новая модель финансирования, и LOV начинает заключать договоры о сотрудничестве со спортивными федерациями, спортсменами и тренерами. 132 спортсмена из 32 видов спорта получат финансирование на тренировки, соревнования и медицинскую поддержку, сообщает LOV.

В течение олимпийского сезона на 14 серебряных и бронзовых спортсменов LOV распространяются условия договоров о сотрудничестве, согласно которым они должны квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, иначе поддержка LOV будет прекращена. Составы спортсменов формируются в соответствии с руководством по поддержке спортсменов LOV, разработанным Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) в сотрудничестве со спортивными федерациями, по критериям, разработанным спортивными федерациями и заранее утвержденным правлением ЛОК.

Планируемое финансирование тренировочных работ для спортсмена золотого состава варьируется от 12 000 до 18 000 евро, для спортсмена серебряного состава - от 5 000 до 14 000 евро, для спортсмена бронзового состава - от 2500 до 10 000 евро, так как оно оценивается в зависимости от результатов, достигнутых спортсменами в 2023 году, и количества квот, выделенных на виды спорта.

Уже подписаны практически все трудовые договоры, а также значительная часть договоров по процессу тренировок и соответственно произведена оплата за выполнение предусмотренных договорами обязательств в полном объеме, в результате чего одно выполнено из основных требований спортсменов, а именно, решен вопрос социального обеспечения.

Золотой состав (20 спортсменов)

  • баскетбол 3х3 - Паулс Карлис Ласманис, Наурис Миезис, Францис Густавс Лацис, Агнис Чаварс
  • борьба - Анастасия Григорьева
  • конный спорт - Кристап Неретниекс
  • каякинг - Алдис Артурс Вилде, Алексей Румянцев
  • велоспорт - Томс Скуйиньш, Мартиньш Блумс
  • тяжелая атлетика - Артур Плесниекс, Ритварс Сухарев
  • стрельба - Агате Рашмане, Лаурис Страутманис, Эмилс Васерманис
  • теннис - Алена Остапенко
  • легкая атлетика - Лина Музе-Сирма, Анете Сиетиня
  • пляжный волейбол - Тина Лаура Граудиня, Анастасия Самойлова

Серебряный состав (38 спортсменов)

  • баскетбол 3х3 - Эдгар Круминьш, Зигмарс Раймо, Артур Стрелниекс, Марцис Осис
  • парусный спорт - Давис Мазайс
  • борьба - Александр Юркян, Алан Амиров, Элма Зейдлере
  • дзюдо - Уна Долгилевича
  • каякинг - Роберт Акменс, Карлис Думпис, Мелания Чамане, Криста Берзиня
  • современное пятиборье - Павел Швецов*, Катержина Крейчи
  • велоспорт - Кристенс Кригерс*, Винета Петерсоне*, Вероника Моника Стуришка, Эрнест Зеболдс, Кристс Нейландс, Эмил Лиепиньш
  • тяжелая атлетика - Арманд Межинскис, Артур Василенок
  • таэквондо - Йоланта Тарвида, Виктория Хелвига
  • теннис - Дарья Семенистая
  • легкая атлетика - Патрик Гайлумс, Роланд Штробиндерс, Гатис Чакшс, Гунта Вайчуле, Рута Кате Ласмане, Агате Цауне, Валтерс Крейшс, Кристине Блажевича, Оскар Грава, Арнис Румбениекс*
  • пляжный волейбол - Кристианс Фокеротс, Оливерс Булгачс

Бронзовый состав (74 спортсмена)

  • гребля - Лайне Румпе
  • альпинизм - Эдвардс Грузитис
  • бадминтон - Екатерина Романова
  • баскетбол 3х3 - Карлис Апситис, Кристап Глудитис, Кетия Вихмане, Марта Даниэла Леймане
  • бокс - Беатрисе Розентале*, Кития Загберга*, Лаура Мара Яковлева*
  • парусный спорт - Мартиньш Атилла, Эстере Паула Кумпиня
  • борьба - Виктория Иркле, Ивар Самушонок, Александр Тумаревич
  • дзюдо - Антоний Де Анджелис, Максим Бижанс, Анастасия Сокирянска, Янис Страздиньш, Максим Дуинов
  • настольный теннис - Даниэлс Коганс
  • гольф - Катрина Булковска
  • конный сопрт - Лаура Пенеле
  • каякинг - Даниэлс Сидерс
  • гребной слалом - Мартиньш Плаудис
  • стрельба из лукеа - Роман Сергеев
  • фехтование - София Прошина, Даниэль Логинов
  • плавание - Иева Малюка, Даниил Бобров*, Гиртс Фелдбергс*
  • велоспорт - Анастасия Карбонари, Алекс Крастс, Эдгар Лагнманис
  • серфинг и SUP - Марта Александра Саука
  • скейтборд - Артур Богданович
  • спортивные танцы - Марат Гатятулин
  • тяжелая атлетика - Мадис Урбанс
  • стрельба - Даниэлс Вилциньш, Райен Лукас Кукутис, Зане Звайгзне, Дайнис Упелниекс
  • таэквондо - Инесе Тарвида, Анастасия Мочалина
  • теннис - Даниэла Висмане, Анастасия Севастова, Роберт Армандо Штромбахс
  • триталон - Артем Гаевский
  • легкая атлетика - Сандис Дзенитис, Инвида Мауриня, Герда Керия Дреймане, Атварс Эрнестс Палюлис, Кристерс Кудлис, Алексис Гайлитис, Анна Габриела Хофмане, Элза Лаздиня, Райво Саулгриезис*, Сима Ашкинезере
  • гимнастика - Дарья Овчарук*, Дмитрий Мицкевич*, Ричард Плате*, Катрина Юревича
  • пляжный волейбол - Артур Ринкевич, Ардис Даниелс Бедритис, Густавс Аузиньш, Лива Эбере, Даниела Константинова, Анете Намике, Ания Озолиня, Мартиньш Плявиньш*, Эдгарс Точс*, Янис Шмединьш*, Александр Самойлов*, Михаил Самойлов*

* - спортсмен включен в состав на период времени с условием, что он квалифицируется на Олимпиаду в Париже.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх