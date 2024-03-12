В состав Латвийской олимпийской команды вошли 132 спортсмена

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Turpmāk Olimpiskās vienības sportisti un treneri saņems finansējumu ar visiem nodokļiem un sociālajam garantijām.

Būs uzkrājums ari pensijai! @basketbols — Raimonds Feldmanis (@RFeldmanis) March 12, 2024

В течение олимпийского сезона на 14 серебряных и бронзовых спортсменов LOV распространяются условия договоров о сотрудничестве, согласно которым они должны квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, иначе поддержка LOV будет прекращена. Составы спортсменов формируются в соответствии с руководством по поддержке спортсменов LOV, разработанным Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) в сотрудничестве со спортивными федерациями, по критериям, разработанным спортивными федерациями и заранее утвержденным правлением ЛОК.

Планируемое финансирование тренировочных работ для спортсмена золотого состава варьируется от 12 000 до 18 000 евро, для спортсмена серебряного состава - от 5 000 до 14 000 евро, для спортсмена бронзового состава - от 2500 до 10 000 евро, так как оно оценивается в зависимости от результатов, достигнутых спортсменами в 2023 году, и количества квот, выделенных на виды спорта.