В состав Латвийской олимпийской команды вошли 132 спортсмена

Собрание участников Латвийской олимпийской команды (LOV) и правление LOV согласовали составы летних видов спорта на 2024 года. В этом году утверждена новая модель финансирования, и LOV начинает заключать договоры о сотрудничестве со спортивными федерациями, спортсменами и тренерами. 132 спортсмена из 32 видов спорта получат финансирование на тренировки, соревнования и медицинскую поддержку, сообщает LOV.
Paldies @IZM_gov_lv @andacaksa— Raimonds Feldmanis (@RFeldmanis) March 12, 2024
Turpmāk Olimpiskās vienības sportisti un treneri saņems finansējumu ar visiem nodokļiem un sociālajam garantijām.
Būs uzkrājums ari pensijai! @basketbols
В течение олимпийского сезона на 14 серебряных и бронзовых спортсменов LOV распространяются условия договоров о сотрудничестве, согласно которым они должны квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, иначе поддержка LOV будет прекращена. Составы спортсменов формируются в соответствии с руководством по поддержке спортсменов LOV, разработанным Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) в сотрудничестве со спортивными федерациями, по критериям, разработанным спортивными федерациями и заранее утвержденным правлением ЛОК.
Планируемое финансирование тренировочных работ для спортсмена золотого состава варьируется от 12 000 до 18 000 евро, для спортсмена серебряного состава - от 5 000 до 14 000 евро, для спортсмена бронзового состава - от 2500 до 10 000 евро, так как оно оценивается в зависимости от результатов, достигнутых спортсменами в 2023 году, и количества квот, выделенных на виды спорта.
Уже подписаны практически все трудовые договоры, а также значительная часть договоров по процессу тренировок и соответственно произведена оплата за выполнение предусмотренных договорами обязательств в полном объеме, в результате чего одно выполнено из основных требований спортсменов, а именно, решен вопрос социального обеспечения.
Золотой состав (20 спортсменов)
- баскетбол 3х3 - Паулс Карлис Ласманис, Наурис Миезис, Францис Густавс Лацис, Агнис Чаварс
- борьба - Анастасия Григорьева
- конный спорт - Кристап Неретниекс
- каякинг - Алдис Артурс Вилде, Алексей Румянцев
- велоспорт - Томс Скуйиньш, Мартиньш Блумс
- тяжелая атлетика - Артур Плесниекс, Ритварс Сухарев
- стрельба - Агате Рашмане, Лаурис Страутманис, Эмилс Васерманис
- теннис - Алена Остапенко
- легкая атлетика - Лина Музе-Сирма, Анете Сиетиня
- пляжный волейбол - Тина Лаура Граудиня, Анастасия Самойлова
Серебряный состав (38 спортсменов)
- баскетбол 3х3 - Эдгар Круминьш, Зигмарс Раймо, Артур Стрелниекс, Марцис Осис
- парусный спорт - Давис Мазайс
- борьба - Александр Юркян, Алан Амиров, Элма Зейдлере
- дзюдо - Уна Долгилевича
- каякинг - Роберт Акменс, Карлис Думпис, Мелания Чамане, Криста Берзиня
- современное пятиборье - Павел Швецов*, Катержина Крейчи
- велоспорт - Кристенс Кригерс*, Винета Петерсоне*, Вероника Моника Стуришка, Эрнест Зеболдс, Кристс Нейландс, Эмил Лиепиньш
- тяжелая атлетика - Арманд Межинскис, Артур Василенок
- таэквондо - Йоланта Тарвида, Виктория Хелвига
- теннис - Дарья Семенистая
- легкая атлетика - Патрик Гайлумс, Роланд Штробиндерс, Гатис Чакшс, Гунта Вайчуле, Рута Кате Ласмане, Агате Цауне, Валтерс Крейшс, Кристине Блажевича, Оскар Грава, Арнис Румбениекс*
- пляжный волейбол - Кристианс Фокеротс, Оливерс Булгачс
Бронзовый состав (74 спортсмена)
- гребля - Лайне Румпе
- альпинизм - Эдвардс Грузитис
- бадминтон - Екатерина Романова
- баскетбол 3х3 - Карлис Апситис, Кристап Глудитис, Кетия Вихмане, Марта Даниэла Леймане
- бокс - Беатрисе Розентале*, Кития Загберга*, Лаура Мара Яковлева*
- парусный спорт - Мартиньш Атилла, Эстере Паула Кумпиня
- борьба - Виктория Иркле, Ивар Самушонок, Александр Тумаревич
- дзюдо - Антоний Де Анджелис, Максим Бижанс, Анастасия Сокирянска, Янис Страздиньш, Максим Дуинов
- настольный теннис - Даниэлс Коганс
- гольф - Катрина Булковска
- конный сопрт - Лаура Пенеле
- каякинг - Даниэлс Сидерс
- гребной слалом - Мартиньш Плаудис
- стрельба из лукеа - Роман Сергеев
- фехтование - София Прошина, Даниэль Логинов
- плавание - Иева Малюка, Даниил Бобров*, Гиртс Фелдбергс*
- велоспорт - Анастасия Карбонари, Алекс Крастс, Эдгар Лагнманис
- серфинг и SUP - Марта Александра Саука
- скейтборд - Артур Богданович
- спортивные танцы - Марат Гатятулин
- тяжелая атлетика - Мадис Урбанс
- стрельба - Даниэлс Вилциньш, Райен Лукас Кукутис, Зане Звайгзне, Дайнис Упелниекс
- таэквондо - Инесе Тарвида, Анастасия Мочалина
- теннис - Даниэла Висмане, Анастасия Севастова, Роберт Армандо Штромбахс
- триталон - Артем Гаевский
- легкая атлетика - Сандис Дзенитис, Инвида Мауриня, Герда Керия Дреймане, Атварс Эрнестс Палюлис, Кристерс Кудлис, Алексис Гайлитис, Анна Габриела Хофмане, Элза Лаздиня, Райво Саулгриезис*, Сима Ашкинезере
- гимнастика - Дарья Овчарук*, Дмитрий Мицкевич*, Ричард Плате*, Катрина Юревича
- пляжный волейбол - Артур Ринкевич, Ардис Даниелс Бедритис, Густавс Аузиньш, Лива Эбере, Даниела Константинова, Анете Намике, Ания Озолиня, Мартиньш Плявиньш*, Эдгарс Точс*, Янис Шмединьш*, Александр Самойлов*, Михаил Самойлов*
* - спортсмен включен в состав на период времени с условием, что он квалифицируется на Олимпиаду в Париже.
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