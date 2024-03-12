В Беларуси в следственном изоляторе умер гражданин Литвы

По словам Андрияускене, в Беларуси "при самых разных обстоятельствах задержано немало граждан Литвы".

"У нас много случаев, когда задерживают на 48, 72 часа. (...) Есть и те, кто задержан надолго, больше года. Теперь у нас случай, и когда больше не вернется", - сказала посол по особым поручениям в Беларуси.

Она добавила, что посольство "не рекомендует литовским гражданам следовать в Республику Беларусь, потому что это опасно для их здоровья и, как мы видим, жизни".

Литва заявила решительный протест Беларуси в связи со смертью гражданина, обвиненного в контрабанде патронов, сообщил во вторник МИД.

В сообщении министерства говорится, что консульские работники Литвы не были должным образом проинформированы о задержании гражданина Литвы и основаниях для этого, о состоянии его здоровья, а также не были допущены к задержанному и не могли оказать ему консульскую помощь.

По мнению МИД, такими действиями Беларусь серьезно нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях.

В первой половине января белорусская таможня сообщила, что гродненские таможенники обнаружили в двери автомобиля Mercedes, за рулем которого находился литовец, две картонные коробки с 98 боевыми патронами.

Водитель был задержан и взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за контрабанду.

МИД с мая 2021 года предупреждает граждан Литвы не ездить в Беларусь.