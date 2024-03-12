В Беларуси в следственном изоляторе умер гражданин Литвы

В Беларуси в следственном изоляторе скончался гражданин Литвы. Дипломат Аста Андрияускене заявила, что смерть литовца, умершего в белорусском следственном изоляторе, была обнаружена при попытке выяснить обстоятельства его задержания и оказать консульскую помощь.
По словам посла по особым поручениям в Беларуси, "если верить информации, предоставленной Беларусью, [гражданин] умер 5 марта".
"Факт смерти был подтвержден сегодня. Сложно комментировать обстоятельства задержания. Известно лишь, что человек подозревался в совершении серьезного преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность", - сказала посол по особым поручениям журналистам в Министерстве иностранных дел (МИД) во вторник.
Умерший в Беларуси мужчина был жителем Вильнюса, 1953 года рождения. Он был задержан на литовско-белорусской границе в конце декабря, а посольство получило информацию об этом в январе.
По словам Андрияускене, когда она узнала о его задержании, "много раз просили, писали, обращались по поводу встречи".
"Мы вызвали поверенного Беларуси здесь, в Литве, и попросили его предоставить информацию об обстоятельствах его смерти. Сегодня мы получили ноту от Министерства иностранных дел Беларуси, подтверждающую факт и дату смерти литовского гражданина, но никакой другой информации мы не получили", - сказал посол по особым поручениям.
После этого посольство вновь запросило полную информацию о причине смерти, о том, была ли оказана медицинская помощь и почему консулу не разрешили связаться с гражданином Литвы.
По словам Андрияускене, в Беларуси "при самых разных обстоятельствах задержано немало граждан Литвы".
"У нас много случаев, когда задерживают на 48, 72 часа. (...) Есть и те, кто задержан надолго, больше года. Теперь у нас случай, и когда больше не вернется", - сказала посол по особым поручениям в Беларуси.
Она добавила, что посольство "не рекомендует литовским гражданам следовать в Республику Беларусь, потому что это опасно для их здоровья и, как мы видим, жизни".
Литва заявила решительный протест Беларуси в связи со смертью гражданина, обвиненного в контрабанде патронов, сообщил во вторник МИД.
В сообщении министерства говорится, что консульские работники Литвы не были должным образом проинформированы о задержании гражданина Литвы и основаниях для этого, о состоянии его здоровья, а также не были допущены к задержанному и не могли оказать ему консульскую помощь.
По мнению МИД, такими действиями Беларусь серьезно нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях.
В первой половине января белорусская таможня сообщила, что гродненские таможенники обнаружили в двери автомобиля Mercedes, за рулем которого находился литовец, две картонные коробки с 98 боевыми патронами.
Водитель был задержан и взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за контрабанду.
МИД с мая 2021 года предупреждает граждан Литвы не ездить в Беларусь.
Литовская разведка подчеркивает, что литовцы могут стать потенциальными мишенями для белорусских силовых структур, быть незаконно задержаны по сфабрикованным обвинениям и принуждены к сотрудничеству с помощью шантажа или психологического давления.
Призывает граждан не ездить в Беларусь и МИД Латвии, а также Служба государственной безопасности.
Как уже сообщалось, в прошлом году Служба государственной безопасности (VDD) получила информацию о нескольких случаях различных форм целенаправленного воздействия на граждан Латвии и других стран Европейского союза (ЕС), которые временно въехали или уже длительно находятся в Беларуси.
Белорусские спецслужбы заинтересованы в использовании граждан стран-членов ЕС, въезжающих в Беларусь, для получения информации о событиях в Европе, пропагандистской деятельности по дискредитации западных стран и других целей. Для достижения своих целей они могут использовать незаконные методы.
Согласно анализу информации, полученной VDD, белорусские спецслужбы рассматривают латвийских сотрудников правоохранительных органов и бывших военнослужащих как один из наиболее ценных объектов для вербовки. Для сотрудничества с белорусскими спецслужбами особенно подходят граждане Беларуси, которые имеют вид на жительство в ЕС, но сами или их родственники по-прежнему проживают в Беларуси.
Например, водители с белорусским гражданством, работающие в грузовых компаниях ЕС, также подвержены риску вербовки.
Представители политической оппозиции Лукашенко и близкие к ним лица, проживающие в ЕС, остаются одной из категорий лиц, представляющих интерес для белорусских спецслужб.
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