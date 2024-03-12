Подходит к концу мартовский вторник. День выдался длинным и богатым на новости. Для экономии вашего времени RUS TVNET подготовил традиционную ежедневную подборку - рассказываем коротко о главном за вторник, 12 марта.
Главное за 12 марта ⟩ Пикет против "кровавого транзита", что скрывает Таллинский квартал и потенциально опасная пищевая добавка
Новости Латвии:
Бывшая территория базы скорой помощи легко может превратиться в пространство для творческих и свободно мыслящих людей. Также легко территория одной из ведущих пивоварен Российской империи может стать местом для концертов и модных фотосессий. Было бы желание! RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.
Под занавес прошлого года латвийские парламентарии узаконили партнерские отношения, введя в обиход новую социальную практику. В ряде европейских стран партнерство популярно не только среди однополых пар, но и у гетеросексуальных семей. Какие преимущества получают мужчина и женщина, зарегистрировав партнерство? Может ли партнер претендовать на имущество второй половины при расставании или наследовать его? Несет ли партнер обязательства по кредитам своего спутника жизни и можно ли обезопасить себя брачным контрактом? Об этом TVNET+ побеседовал с присяжным адвокатом Андреем Адамсоном.
В Рижском окружном суде 22 марта будет доступно решение по поводу апелляционной жалобы портала TVNET на решение Рижского городского суда, который отклонил отклонил иск TVNET GRUPA против решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 22 мая 2023 года, которым NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире передачи.
Премьер-министрам Латвии Эвике Силине и Эстонии Кае Каллас, а также ряду других высокопоставленных чиновников стран Балтии запретили въезд в РФ, пишет "Медуза" со ссылкой на МИД России.
Во вторник во время строительных работ на латвийско-белорусской границе погиб экскаваторщик ООО Pamatceļš, сообщили агентству LETA представители генерального подрядчика строительных работ ООО Citrus Solutions.
Гражданин Украины при помощи латвийского предпринимателя, возможно, используя доверие, выманил не менее 1 155 000 евро из бюджета Министерства обороны Украины, свидетельствует представленная во вторник комиссии Сейма информация Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), сообщает агентство LETA.
Утром в воскресенье Бривибас гатве в Риге была почти полностью свободна от машин, однако для двух водителей дорога с несколькими полосами оказалась слишком узкой, сообщает передача Degpunktā.
Кабинет министров во вторник вновь объявил усиленный режим охраны границы, который будет действовать с 13 марта до 12 сентября этого года.
В прошлом году Служба государственной безопасности (VDD) признала 21 человека не соответствующим работе на объектах критической инфраструктуры и выдала отрицательные заключения, говорится в отчете о деятельности VDD за прошлый год.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) распорядилась остановить распространение пищевой добавки Nateo D pilieni Forte (жидкость в масле, доза 25 мг или 1000 SV в одной капле; номер партии - 262301) производства компании Sagitus, сообщают представители ведомства.
Около 20 человек сегодня, 12 марта, собрались на пикете перед зданием Кабинета министров за прекращение транзита марганцевой руды через Латвию. Пикет организован политическим движением "За", отмечает агентство LETA.
Ректор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса Гунтар Пранис не уйдет со своего поста, потому что видит свою ответственность за ситуацию в академии и способы изменить ее к лучшему, заявил глава академии на пресс-конференции во вторник, 12 марта.
По данным Государственной службы качества образования (IKVD), с начала этого учебного года 45 учителей были отстранены от работы из-за недостаточного знания государственного языка.
Объем транзитных грузов, отправляемых с востока или на восток, сокращается; порты Латвии будут в основном обслуживать грузы из Латвии и Балтийского региона. Такое мнение высказал Нормунд Круминьш, президент Латвийской ассоциации логистики, пишет Dienas Bizness.
В Коценской волости Валмиерского края обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщила агентству LЕТА старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.
За рубежом:
Представитель Франциска кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что прежде всего агрессию должна прекратить Россия. Ранее папа римский призвал Украину проявить мужество и поднять белый флаг.
Президент Литвы Гитанас Науседа продолжит делать селфи с детьми и взрослыми, которые этого просят, сообщили BNS во вторник в администрации президента.
Днем во вторник, 12 марта, в здание городской администрации Белгорода врезался украинский дрон, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет "Медуза".
ВВС Украины совершили атаку на командный пункт российской армии, который располагался на корабле в Днепре, сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук.
В Ивановской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76, сообщает "Медуза".
Эстония и Латвия договорились о маршруте поездов между Тарту и Ригой. Они могут начать ходить в октябре, рассказал в интервью Латвийскому радио и.о. председателя правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс, пишет Rus.LSM.
Бойцы легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона, сражающихся на стороне Украины, заявили во вторник, 12 марта, что вошли на приграничную территорию России.
Ночью на вторник, 12 марта, в Белгородской, Курской и Орловской областях РФ произошли атаки дронов, сообщили местные власти.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 11 марта, что наступление России на востоке Украины после оккупации Авдеевки "остановлено" и что ситуация ВСУ теперь "намного лучше", чем в предыдущие месяцы.
Полиция задержала в Северной Африке, в Марокко, женщину, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа в середине февраля. Сестра подозреваемой сказала Rus.Postimees, что семья понятия не имела, что женщина могла быть беременна.
Женщина, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка, судя по сообщениям в социальных сетях, сбежала на Неделю моды в Лондоне в середине февраля, а затем в Марокко, где ее задержала полиция, сообщает Limon.ee. "Мы и понятия не имели, что она беременна", - говорит житель деревни.
Наличие эстонского гражданства не играет решающей роли в вопросе лояльности. Среди граждан Эстонии других национальностей число ответивших, поддерживающих идею сильной государственной обороны, было даже меньше, чем среди постоянно проживающих в Эстонии граждан России и других стран, пишут эмерит-профессор Тартуского университета Марью Лауристин и профессор Трийн Вихалемм, сообщает Rus.Postimees.
В Беларуси в следственном изоляторе скончался гражданин Литвы. Дипломат Аста Андрияускене заявила, что смерть литовца, умершего в белорусском следственном изоляторе, была обнаружена при попытке выяснить обстоятельства его задержания и оказать консульскую помощь.
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