Главное за 12 марта ⟩ Пикет против "кровавого транзита", что скрывает Таллинский квартал и потенциально опасная пищевая добавка

В Ивановской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76, сообщает "Медуза".

Эстония и Латвия договорились о маршруте поездов между Тарту и Ригой. Они могут начать ходить в октябре, рассказал в интервью Латвийскому радио и.о. председателя правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс, пишет Rus.LSM.

Бойцы легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона, сражающихся на стороне Украины, заявили во вторник, 12 марта, что вошли на приграничную территорию России.

Ночью на вторник, 12 марта, в Белгородской, Курской и Орловской областях РФ произошли атаки дронов, сообщили местные власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 11 марта, что наступление России на востоке Украины после оккупации Авдеевки "остановлено" и что ситуация ВСУ теперь "намного лучше", чем в предыдущие месяцы.

Полиция задержала в Северной Африке, в Марокко, женщину, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа в середине февраля. Сестра подозреваемой сказала Rus.Postimees, что семья понятия не имела, что женщина могла быть беременна.

Женщина, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка, судя по сообщениям в социальных сетях, сбежала на Неделю моды в Лондоне в середине февраля, а затем в Марокко, где ее задержала полиция, сообщает Limon.ee. "Мы и понятия не имели, что она беременна", - говорит житель деревни.