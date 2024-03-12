Латвийский вратарь Артур Шилов вызван в НХЛ

Первый голкипер "Кэнакс" Демко в субботу во время матча получил травму колена, из-за чего не сможет играть ближайшие две-четыре игры. Демко в этом сезоне из вратарей одержал больше всег побед - 34, а в целом в 49 матчах он в среднем пропускал 2,47 шайбы и отражал 91,7% бросков.

Второй вратарь Ванкувера - Кейси Десмит - в 19 играх одержал восемь побед, в среднем пропускал 2,85 шайбы и нейтрализовал 90% бросков. Демко в пяти мачтах не пропустил ни одной шайбы, а Десмит - в одном.

Шилов в этом сезоне играл только в АХЛ, где в составе "Абботсфорд Кэнакс" в 33 матчах одержал 15 побед, четыре раза отстоял на ноль, в среднем пропускал 2,74 шайбы и отражал 90,7 бросков.

"Кэнакс", за который выступает и латышский нападающий Теодор Блюгер, с 91 очком в 66 матчах является лидером Западной конференции. До конца марта команда проведет восемь домашних игр подряд, однако ни одна не будет сыграна два дня подряд.

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