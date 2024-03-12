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Передача: РФ вблизи границ Латвии разместит автобусы для голосования на "выборах" президента

rus.tvnet.lv
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Женщина на фоне предвыборного баннера в России
Женщина на фоне предвыборного баннера в России Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA

С приближением "выборов" президента России полиции всех трех стран Балтии будет работать в усиленном режиме и обещает не допускать провокаций и прославления войны. Ожидается и усиленный пограничный контроль, та как вблизи границ стран Балтии Россия планирует оборудовать специальные мобильные участки для голосования в автобусах, сообщает передача TV3 Ziņas.

Несмотря на то, что уровень угрозы в Латвии по мнению Государственной полиции низкий, стражи порядка не исключают возможность провокаций и попыток выразить поддержку агрессору, прославляя военные преступления. Полиция обращает сурово противодействовать этому.

Единственное место, где граждане России смогут проголосовать на "выборах" президента, находится в посольстве РФ в Риге, однако Россия сообщила, что у самой границы со странами Балтии будет несколько автобусов с мобильными участками для голосования. На территории России будет обеспечен и бесплатный транспорт в стационарные участки.

На это уже отреагировали полиция и погранохрана всех трех стран Балтии, указав, что будут контролировать границу в усиленном режиме.

"Выборы" президента РФ начнутся 16 марта и будут продолжаться три дня, однако в Латвии голосование пройдет только в воскресенье, 17 марта.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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