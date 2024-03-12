Российский удар по Кривому Рогу: загорелась многоэтажка, есть жертвы и десятки пострадавших

В результате российского удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области в многоэтажном доме начался пожар, сообщает Русская служба ВВС. По информации "Украинской правды", погибли три человека, еще по меньшей мере 38 человек пострадали.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, число пострадавших растет. Известно, что среди пострадавших 10 детей.
Во время атаки на Кривой Рог убиты трое— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) March 12, 2024
Ранены 36 человек. Среди них семеро детейhttps://t.co/iW8iQSrJxU
Видео: Владимир Зеленский pic.twitter.com/eGzL8Ifsce
По его словам, в целом в городе загорелись два жилых дома - под обстрел попали пяти- и девятиэтажка.
Как сообщили в воздушных силах ВСУ, россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета тактической авиации, отмечает "Украинская правда". Ракета была сбита средствами ПВО ВСУ, но, к сожалению, обломки упали на многоэтажку.
Кривой Рог. В жилую пятиэтажку, выблядское отродье. Настолько устали от войны бедные путины что из последних сил, не прицеливаясь бьют.— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) March 12, 2024
Сучьи выродки. pic.twitter.com/YRckOepWOS
По словам президента Украины Владимира Зеленского, под завалами остаются люди. Идет спасательная операция.
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