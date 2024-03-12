Российский удар по Кривому Рогу: загорелась многоэтажка, есть жертвы и десятки пострадавших

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, число пострадавших растет. Известно, что среди пострадавших 10 детей.

Во время атаки на Кривой Рог убиты трое



Ранены 36 человек. Среди них семеро детейhttps://t.co/iW8iQSrJxU



Видео: Владимир Зеленский pic.twitter.com/eGzL8Ifsce — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) March 12, 2024

По его словам, в целом в городе загорелись два жилых дома - под обстрел попали пяти- и девятиэтажка.

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета тактической авиации, отмечает "Украинская правда". Ракета была сбита средствами ПВО ВСУ, но, к сожалению, обломки упали на многоэтажку.

Кривой Рог. В жилую пятиэтажку, выблядское отродье. Настолько устали от войны бедные путины что из последних сил, не прицеливаясь бьют.

Сучьи выродки. pic.twitter.com/YRckOepWOS — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) March 12, 2024

По словам президента Украины Владимира Зеленского, под завалами остаются люди. Идет спасательная операция.

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