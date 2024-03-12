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Российский удар по Кривому Рогу: загорелась многоэтажка, есть жертвы и десятки пострадавших

rus.tvnet.lv
Обновлено 12 марта 2024, 21:05
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Пожар в многоэтажке в Кривом Роге
Пожар в многоэтажке в Кривом Роге Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

В результате российского удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области в многоэтажном доме начался пожар, сообщает Русская служба ВВС. По информации "Украинской правды", погибли три человека, еще по меньшей мере 38 человек пострадали.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, число пострадавших растет. Известно, что среди пострадавших 10 детей.

По его словам, в целом в городе загорелись два жилых дома - под обстрел попали пяти- и девятиэтажка.

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета тактической авиации, отмечает "Украинская правда". Ракета была сбита средствами ПВО ВСУ, но, к сожалению, обломки упали на многоэтажку.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, под завалами остаются люди. Идет спасательная операция.

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