Госдума РФ одобрила закон об освобождении от ответственности военных

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, людям, которые находятся под следствием и судом или уже осуждены за преступления легкой и средней тяжести, можно будет заключать контракты с Минобороны, если в стране объявлена мобилизация или военное положение. Те, кто на момент подписания контракта уже будут отбывать наказание, смогут заменить свой срок на условный после увольнения со службы или при получении государственной награды. Дальнейший контроль за поведением бывших заключенных будет возложен на командование их воинской части.