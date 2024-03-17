За 15 лет бэби-боксов в Латвии спасены 57 младенцев

Лаура Звирбуле рассказала, что сначала общество было настроено негативно к созданию бэби-боксов, но уже в 2019 году в поддержку у бэби-боксов высказывались 90% опрошенных.

Первый ребенок был оставлен в бэби-бокс в конце 2009 года.

"Это был мальчик. Больница дала ему имя Янис Лаймигайс. Сейчас ему уже 15 лет", - рассказала Лаура Звирбуле.

Лаура Звирбуле отметила, что больше всего детей в бэби-боксах оставили в 2009 году - 9 новорожденных, в последующие годы оставляли по 4-5 детей, а потом и того меньше.

Звирбуле сказала, что за 15 лет работы бэби-боксов в них были оставлены 57 младенцев, это те дети, которых "оставили и не забрали" обратно, через время.

"Могу привести конкретный случай. Женщина принесла ребенка в бэби-бокс. А когда двери закрываются, там звучит характерный щелчок. И она рассказывала, что потом в ее голове тоже что-то щелкнула, она осознала, что сделала. За 24 часа она обратилась во все возможные инстанции, справилась со всеми документами", - поделилась Лаура Звирбуле.

По ее словам, биологические родители могут взять ребенка назад, но для этого они должны пройти множество проверок, доказать, что могут заботиться о ребенке и объяснить, почему его оставили.

Юрист проекта BabyBox Юрис Бейкманис пояснил, что оставленным детям государство старается найти новую семью.

"И уже государство старается, чтобы ребенок из больницы попал в новую семью. Все вовлеченные инстанции стараются, чтобы этот процесс был быстрым", - пояснил он.

Он отметил, что есть на теле оставленного ребенка будут найдены следы насилия, то полиция начнет розыск родителей.

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