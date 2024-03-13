Эксперт сделал прогноз, когда начнут снижаться ставки по ипотечным кредитам

Президент Банка Латвии напомнил, что в 2021 году инфляция превысила целевой уровень в 2%. В прошлом году экономика еврозоны стояла на грани рецессии, в этом году она все еще вялая, и рост валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне всего 0,6% в этом году и чуть более быстрыми темпами - 1,5% и 1,6% в 2025 и 2026 годах.

По словам Казакса, основными факторами экономического роста в еврозоне являются усиление роста мировой экономики, что будет способствовать увеличению экспорта из еврозоны, рост заработной платы, опережающий инфляцию, что будет способствовать росту потребления домохозяйств, а также постепенное снижение процентных ставок, что будет способствовать росту инвестиций и потребления.

"Однако риски и неопределенность остаются высокими. Если в отношении инфляции, на мой взгляд, эти риски сбалансированы, то в отношении экономического роста они имеют обратную сторону, то есть более медленный рост более вероятен, чем более быстрый", - говорит Казакс.

Хотя совет ЕЦБ не обсуждал вопрос о снижении процентных ставок на своем мартовском заседании, он все же начал обсуждать возможность снижения ставок в будущем, сообщает Казакс. Хотя до недавнего времени риск слишком быстрого снижения процентных ставок и, как следствие, резкого роста инфляции, был гораздо выше, чем риск слишком позднего снижения ставок, то теперь, по мнению Казакса, эти риски начинают выравниваться, и нет необходимости слишком затягивать снижение ставок.

Если экономика будет развиваться примерно по вышеописанному сценарию, решение о начале снижения процентных ставок может быть принято в течение ближайших нескольких заседаний, прогнозирует Казакс. Финансовые рынки придерживаются примерно такого же мнения и прогнозируют первое снижение ставки на 0,25 процентного пункта уже в июне.

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