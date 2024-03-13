Видео ⟩ Пьяный водитель в Межциемсе обманул полицейских и сел за руль

Несмотря на данное полицейским обещание, водитель автомобиля Ford забыл о своих словах не садиться за руль в нетрезвом виде. Через двадцать минут после разговора с сотрудниками полиции мужчина завел машину и поехал по улицам рижского микрорайона Межциемс, сообщает программа Degpunktā.
49-летний мужчина припарковал свой автомобиль в Межциемсе вечером в будний день и уснул в салоне автомобиля.
Возможно, из-за чрезмерного употребления алкоголя водитель не хотел возвращаться домой пьяным и выслушивать выговор. Но мужчине пришлось поговорить с полицией.
В муниципальной полиции Риги заявили, что сотрудники заметили неподвижный автомобиль Ford, а подойдя к нему, увидели, что на водительском сиденье спит мужчина.
Сотрудники полиции решили убедиться, что ему не нужна помощь. В ходе разговора выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на то, что мужчина осознавал последствия своих действий, через 20 минут после разговора с полицией водитель завел двигатель Ford и поехал в сторону улицы Друвиенас. Сотрудники правоохранительных органов находились рядом и начали преследование.
В итоге мужчина признался, что пил несколько дней подряд. Тест установил, что концентрация алкоголя в крови мужчины превышала 1,5 промилле.
"За такое нарушение предусмотрен штраф от 850 до 1400 евро, а также запрет на управление транспортным средством на три года", - сказали в полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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