Видео ⟩ Пьяный водитель в Межциемсе обманул полицейских и сел за руль

49-летний мужчина припарковал свой автомобиль в Межциемсе вечером в будний день и уснул в салоне автомобиля.

Возможно, из-за чрезмерного употребления алкоголя водитель не хотел возвращаться домой пьяным и выслушивать выговор. Но мужчине пришлось поговорить с полицией.

В муниципальной полиции Риги заявили, что сотрудники заметили неподвижный автомобиль Ford, а подойдя к нему, увидели, что на водительском сиденье спит мужчина.

Сотрудники полиции решили убедиться, что ему не нужна помощь. В ходе разговора выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то, что мужчина осознавал последствия своих действий, через 20 минут после разговора с полицией водитель завел двигатель Ford и поехал в сторону улицы Друвиенас. Сотрудники правоохранительных органов находились рядом и начали преследование.

В итоге мужчина признался, что пил несколько дней подряд. Тест установил, что концентрация алкоголя в крови мужчины превышала 1,5 промилле.

"За такое нарушение предусмотрен штраф от 850 до 1400 евро, а также запрет на управление транспортным средством на три года", - сказали в полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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