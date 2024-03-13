Здоровая и сияющая кожа весной: что нужно принимать по внимание?

После зимы кожа может выглядеть тусклой, уставшей и сероватой. Вернуть ей живость поможет витамин С. Он поможет разгладить морщины и улучшить сияние кожи, а также поможет уменьшить темные пятна и придать коже более свежий и ровный тон. Витамин С участвует в синтезе коллагена, защищает его волокна от слишком быстрого распада, улучшает заживление тканей, действует как защитное средство от загрязнений окружающей среды и защищает кожу от свободных радикалов. Выберите крем или сыворотку с витамином С, например: сыворотку АVENE Vitamin Activ Cg serum , которая эффективно разгладит морщины и улучшит сияние кожи.

"Наш организм вырабатывает ценную гиалуроновую кислоту естественным путем, однако со временем и под воздействием внешних условий ее выработка в организме снижается, в результате чего эта важная молекула уже завоевала постоянное место в составе различных косметических средств по уходу. Основная функция гиалуроновой кислоты - притяжение молекул воды, и таким образом кожа становится мягче, более упругой, образуются коллагеновые и эластические волокна, и кожа способна полноценно функционировать на всех своих уровнях. Если коже не хватает гиалуроновой кислоты, она становится более сухой, дряблой, снижается синтез коллагена и эластина, быстрее образуются морщины и ускоряются процессы старения. Гиалуроновую кислоту можно использовать как в виде сыворотки, применяя ее перед любимым увлажняющим кремом, так и в виде крема, уже содержащего ее. Следует учитывать, что гиалуроновая кислота, как правило, имеет разную молекулярную массу и в зависимости от того, насколько она велика, молекула достигает либо верхних, либо более глубоких слоев кожи, то есть чем больше масса, тем более поверхностный эффект," - объясняет дерматолог.