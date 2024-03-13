Здоровая и сияющая кожа весной: что нужно принимать по внимание?

После долгой и изнурительной зимы наступила весна - время, когда мы хотим укрепить иммунитет, получить больше энергии и, наконец, позаботиться о здоровье и красоте кожи. Холодное время года зачастую является настоящим испытанием для нашей кожи, в зимние месяцы она может потерять блеск и сияние, к тому же весной погода существенно меняется, поэтому необходимо внести коррекции в ежедневный ритуал по уходу за кожей. Что следует принимать во внимание, чтобы улучшить состояние кожи весной, рассказывает сертифицированный дерматолог Элина Озола.
"В зимние месяцы наша кожа подвергается воздействию ряда вредных факторов - холодная и влажная погода, колебания температуры, ветер и осадки, сухой воздух, вызванный отоплением – все это существенно влияет на здоровье и внешний вид кожи. После зимнего сезона кожа часто становится сухой, грубой, тусклой или сероватой, можно наблюдать даже покраснение, чувство стянутости или зуда. С наступлением весны меняются условия внешней среды, а вместе с ними и потребности кожи. Для омоложения кожи и улучшения ее здоровья необходимо приложить дополнительные усилия, и, выбрав определенные средства по уходу за кожей, это можно сделать гораздо эффективнее", - говорит дерматолог Элина Озола.
6 советов по уходу за кожей весной
Выбирайте увлажняющие кремы с более легкой текстурой!
Когда погода становится теплее, зимний гардероб принято менять на более тонкую и легкую одежду, так же следует поступить и с кожей лица - весной ей необходим более легкий и тонкий слой крема. Выбирайте кремы с легкой текстурой или продукты с гелевой текстурой, например, продукты, содержащие гиалуроновую кислоту. Они обеспечат увлажнение кожи и заполнят мелкие морщинки, но не создадут ощущение плотной маски.
Весенний must-have - витамин C!
После зимы кожа может выглядеть тусклой, уставшей и сероватой. Вернуть ей живость поможет витамин С. Он поможет разгладить морщины и улучшить сияние кожи, а также поможет уменьшить темные пятна и придать коже более свежий и ровный тон. Витамин С участвует в синтезе коллагена, защищает его волокна от слишком быстрого распада, улучшает заживление тканей, действует как защитное средство от загрязнений окружающей среды и защищает кожу от свободных радикалов. Выберите крем или сыворотку с витамином С, например: сыворотку АVENE Vitamin Activ Cg serum, которая эффективно разгладит морщины и улучшит сияние кожи.
Отдавайте предпочтение продуктам, содержащим гиалуроновую кислоту!
"Наш организм вырабатывает ценную гиалуроновую кислоту естественным путем, однако со временем и под воздействием внешних условий ее выработка в организме снижается, в результате чего эта важная молекула уже завоевала постоянное место в составе различных косметических средств по уходу. Основная функция гиалуроновой кислоты - притяжение молекул воды, и таким образом кожа становится мягче, более упругой, образуются коллагеновые и эластические волокна, и кожа способна полноценно функционировать на всех своих уровнях. Если коже не хватает гиалуроновой кислоты, она становится более сухой, дряблой, снижается синтез коллагена и эластина, быстрее образуются морщины и ускоряются процессы старения. Гиалуроновую кислоту можно использовать как в виде сыворотки, применяя ее перед любимым увлажняющим кремом, так и в виде крема, уже содержащего ее. Следует учитывать, что гиалуроновая кислота, как правило, имеет разную молекулярную массу и в зависимости от того, насколько она велика, молекула достигает либо верхних, либо более глубоких слоев кожи, то есть чем больше масса, тем более поверхностный эффект," - объясняет дерматолог.
Против сухости и старения кожи - витамин В3!
Ниацинамид или витамин B3 представляет собой водорастворимый витамин, который действует как антиоксидант и противовоспалительное средство. Благодаря своим положительным свойствам ниацинамид нередко добавляют в уходовую косметику, помогая улучшить текстуру кожи, укрепить ее защитный барьер и тем самым уменьшить воспаление, которое проявляется в виде сухости, раздражения или шелушения кожи. Ниацинамид также помогает избавиться от нежелательной гиперпигментации и улучшает выживаемость и функционирование клеток, тем самым помогая замедлить старение кожи.
"Витамин В3 можно найти в ряде различных косметических продуктов – как в дневных, так и в ночных кремах и сыворотках, а также в маслах, лосьонах и мицеллярной воде. При выборе средств по уходу за лицом рекомендуется особое внимание уделять их составу - многие средства содержат не только одно необходимое коже вещество. Например, в составе концентрированной сыворотки АVENE Hyaluron Activ B3 можно найти не только ниацинамид, но и гиалуроновую кислоту, позволив таким образом обеспечить кожу обоими настолько необходимыми компонентами", - рекомендует сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Выполняйте полное очищение кожи!
Чтобы кремы, сыворотки и другие средства ухода могли эффективно работать, кожу необходимо полностью очистить от накопленных за зиму утолщений. С этой целью следует провести отшелушивание или пилинг кожи, что можно сделать с помощью продуктов с тальком, содержащих различные фруктовые кислоты, гликолевую кислоту или другие отшелушивающие ингредиенты. Рекомендуется проводить отшелушивание не чаще одного-двух раз в неделю и следует помнить, что кожу нельзя тереть слишком сильно, иначе может возникнуть раздражение кожи. Если не уверены в желаемом виде пилинга, проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом - приняв во внимание состояние кожи, специалист порекомендует наиболее подходящее средство для отшелушивания в домашних условиях.
Лучший друг для долгой молодости кожи - SPF!
"С первыми лучами солнца нередко возникает желание как можно чаще бывать на свежем воздухе, черпая энергию природы и солнца и заряжаясь позитивом после долгой зимы. Однако важно помнить, что весной кожа еще не подготовилась к солнечному сезону, и даже первые лучи солнца могут вызвать ожоги, раздражения или аллергическую реакцию кожи. Также стоит помнить, что солнечное излучение разрушает коллагеновые и эластические волокна кожи, способствуя тем самым образованию мелких морщин и пигмента, что приводит к быстрому старению кожи. Не бойтесь выходить на воздух и на солнце, но всегда используйте солнцезащитный крем с SPF 50+, например, солнцезащитный флюид АVENE SUN, который предлагает широкий спектр ежедневной защиты от вредного воздействия солнечных лучей", - дополняет дерматолог.
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