"Некруто хвастаться употреблением алкоголя!": группа Bohren Und Der Club Of Gore о волшебстве своей музыки

- Боюсь, что самым сложным для нас оказывается каждый новый альбом. И новые записи всегда занимают у нас больше времени, чем прежние. Это зависит от маленького музыкального космоса, в котором мы работаем. С одной стороны, нам не хочется ничего повторять, но при этом всегда хочется делать одно и то же.

Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Мортен Гасc и Кристоф Клёзер Фото: bohrenundderclubofgore.com

- Друзья из Израиля спрашивают, приедете ли вы туда когда-нибудь? У вас есть запретные для гастролей территории, кроме России, где вы бывали много раз, но после 24.02.2022 вас там не было?

- Насколько я знаю, нас еще никогда не приглашали выступить в Израиле. Кроме того, авиаперелеты всегда немного сложнее для нас, поскольку нам приходится возить с собой много специализированного оборудования.

- Как война влияет на вашу музыку, если влияет?

- Как и многие другие плохие вещи в мире, война (неважно, в какой точке земного шара) не способствует нашему благополучию. Поэтому настроение остается плохим…

- Что вы думаете о рисках войны не в Украине, а ближе к вашим столицам? Многих это начинает беспокоить в Европе.

- Риски давно не были такими высокими, как сейчас. Может быть, даже никогда. В 80-е годы информация не была настолько полной, как сейчас, поэтому лично мне они кажутся гораздо более угрожающими, чем раньше. Думаю, многие европейцы забыли это чувство.