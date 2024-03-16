"Некруто хвастаться употреблением алкоголя!": группа Bohren Und Der Club Of Gore о волшебстве своей музыки

Их музыка уже треть века рассказывает о тех снах, которые видит каждый, но не всегда может запомнить. Мастера стиля, который принято маркировать термином Dark Jazz, немецкое трио Bohren Und Der Club Of Gore, впервые приедут в Таллинн, чтобы дать единственный концерт 23 марта 2024 года в рамках своего Patchouli Blue Tour. А на следующий день, 24 марта, - в Ригу. Rus.Postimees поговорил с теми, чья музыка удивительно созвучна с темными углами улиц эстонских городов и туманами наших болот.
Они начали делать свою музыку в 1992 году. До решения играть медленнее всех, уроженцы города Мюльхайм-ан-дер-Рур, что находится в одной из самых промышленно развитых немецких земель Северный Рейн-Вестфалия, пытались, наоборот, играть быстрее прочих. Первые музыкальные эксперименты будущих мастеров "дум-джаза" были связаны с хардкором. 32 года спустя Bohren Und Der Club Of Gore впервые приедут в Таллинн, чтобы представить свой последний альбом. В большом интервью Мортен Гасс - один из создателей группы, который в основном отвечает за клавишные, но так же играет на гитаре, басу и ударных, рассказал о том, как рождается волшебство музыки Bohren Und Der Club Of Gore.
- Bohren Und Der Club Of Gore (BUDCOG) всегда отличались умением делать "красиво", "глубоко" и очень "темно". В последний ваш альбом Patchouli Blue просочились не только холодные краски. И в музыке появилась гитара, да и обложка стала разноцветной. Вы устали от тьмы?
- Нет, на обложке Patchouli Blue есть даже черепа. Ничего не изменилось в плане нашего отношения, мотивации и вдохновения.