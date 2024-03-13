В четверг воздух прогреется до +11 градусов

В Курземе, Земгале и в Видземе ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 9-14 метров в секунду, местами на побережье - до 17 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +6...+11 градусов, более теплая погода ожидается на Курземском побережье Рижского залива.

В Риге осадков не ожидается, небо временами прояснится, порывы южного ветра усилятся до 12 метров в секунду. Температура воздуха может достичь +10 градусов.

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