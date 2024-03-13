Весна здесь: в четверг потеплеет до +11 градусов

Согласно прогнозам, ночью небо будет преимущественно облачным, местами ожидаются туман и моросящий дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит 0...+4 градуса.

Днем во многих регионах страны выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Южный, юго-западный ветер усилится до 9-13 метров в секунду, на побережье - до 16 метров в секунду.

В Риге ночью и утром возможны туман и моросящий дождь, днем между облаками появится солнце. Ночная температура составит +3 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!