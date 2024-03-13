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Весна здесь: в четверг потеплеет до +11 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Закат в Риге. Март 2024 г.
Закат в Риге. Март 2024 г. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Днем в четверг, 14 марта, температура воздуха в Латвии повысится до +6...+11 градусов, а теплее всего будет на Курземском побережье Рижского залива.

Согласно прогнозам, ночью небо будет преимущественно облачным, местами ожидаются туман и моросящий дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит 0...+4 градуса.

Днем во многих регионах страны выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. Южный, юго-западный ветер усилится до 9-13 метров в секунду, на побережье - до 16 метров в секунду.

В Риге ночью и утром возможны туман и моросящий дождь, днем между облаками появится солнце. Ночная температура составит +3 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

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