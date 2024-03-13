Главное за 13 марта ⟩ Rīgas satiksme снова сменило логотип, демонтируют вывеску ТЦ "Минск" и куда пропадают воробьи?

За рубежом:

Скончался Пол Александер, 78-летний житель Далласа, США, который более 70 лет прожил в "железных легких" - аппарате, который помогал ему дышать и жить, сообщают зарубежные СМИ.

Нападение на Леонида Волкова, близкого соратника покойного Алексея Навального, в Вильнюсе, скорее всего, является операцией, организованной и проведенной Россией, заявили в среду, 13 марта, в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ).

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Латвийцы продолжают игнорировать предупреждения спецслужб и Министерства иностранных дел Латвии и активно посещают Беларусь. Но кроме опасности, которой подвергают себя жители Латвии, поездка в Беларусь сопряжена с различными бюрократическими нюансами. TVNET+ рассказывает о реальном опыте латвийца, который недавно съездил в Беларусь.

Чтобы найти десятимесячного корги по имени Винни, вся Пардаугава буквально взялась за руки. Пять дней песика искали десятки людей - по ночам с фонарями обходили Имантский лес; использовали дрон; кто-то даже раскладывал карты таро. Собака не отзывается на имя и не дается в руки, так как не привыкла к людям - раньше Винни жил в собачьем питомнике Lieldeviņzare, где корги держали в сарае как скот.

Украинская группа "Нервы" недавно отпраздновала свое 14-летие. Сейчас часть коллектива находится в США, часть - в Грузии. Бас-гитарист Дмитрий Клочков и директор коллектива Дарья Мишина стали гостями программы RUS TVNET "В чем фишка?".

В воскресенье, 10 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Одним из самых запоминающихся моментов церемонии, безусловно, стало появление на сцене рестлера и актера Джона Сины.

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