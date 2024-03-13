Рабочая неделя перевалила за середину, и RUS TVNET вспоминает о главных событиях уходящей среды, 13 марта.
Главное за 13 марта ⟩ Rīgas satiksme снова сменило логотип, демонтируют вывеску ТЦ "Минск" и куда пропадают воробьи?
Новости Латвии:
В феврале Rīgas satiksme объявило, что разработало новый логотип и визуальную идентичность. Изменение вызвало негативную реакцию общественности. Возможно, компания учла критику, поскольку теперь на ее сайте и в социальных сетях появился измененный логотип.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс получил подтверждение от арендатора торгового центра Minska - SIA Apex Investments, что 14 марта начнется демонтаж главной вывески торгового центра, сообщила советник вице-мэра Элина Берзиня.
Пациентам, возможно, придется разговаривать со своим врачом только на латышском языке. В противном случае пациент обязан обеспечить перевод. Поправки к Закону о правах пациентов поддержала подкомиссия Сейма во вторник, 12 марта, подготовив изменения ко второму чтению. Об этом сообщает портал LSM.lv.
Переход школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке, начавшийся в Латвии в этом учебном году, в большинстве школ проходит успешно, признала Государственная служба качества образования (IKVD). Об этом пишет Latvijas Avīze.
С конца 80-х годов XX века популяция воробьев в Европе сократилась на 247 млн особей. Об этом говорят исследования орнитологов. О том, как обстоят дела в Латвии, пишет портал Rus.LSM.
За рубежом:
Скончался Пол Александер, 78-летний житель Далласа, США, который более 70 лет прожил в "железных легких" - аппарате, который помогал ему дышать и жить, сообщают зарубежные СМИ.
Нападение на Леонида Волкова, близкого соратника покойного Алексея Навального, в Вильнюсе, скорее всего, является операцией, организованной и проведенной Россией, заявили в среду, 13 марта, в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ).
Интересное чтиво:
Латвийцы продолжают игнорировать предупреждения спецслужб и Министерства иностранных дел Латвии и активно посещают Беларусь. Но кроме опасности, которой подвергают себя жители Латвии, поездка в Беларусь сопряжена с различными бюрократическими нюансами. TVNET+ рассказывает о реальном опыте латвийца, который недавно съездил в Беларусь.
Чтобы найти десятимесячного корги по имени Винни, вся Пардаугава буквально взялась за руки. Пять дней песика искали десятки людей - по ночам с фонарями обходили Имантский лес; использовали дрон; кто-то даже раскладывал карты таро. Собака не отзывается на имя и не дается в руки, так как не привыкла к людям - раньше Винни жил в собачьем питомнике Lieldeviņzare, где корги держали в сарае как скот.
Украинская группа "Нервы" недавно отпраздновала свое 14-летие. Сейчас часть коллектива находится в США, часть - в Грузии. Бас-гитарист Дмитрий Клочков и директор коллектива Дарья Мишина стали гостями программы RUS TVNET "В чем фишка?".
В воскресенье, 10 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Одним из самых запоминающихся моментов церемонии, безусловно, стало появление на сцене рестлера и актера Джона Сины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!