По информации очевидцев, к утру вывеска была демонтирована полностью.

Ранее вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс получил подтверждение от арендатора торгового центра Minska - SIA Apex Investments, что 14 марта начнется демонтаж главной вывески торгового центра, сообщила советник вице-мэра Элина Берзиня.

Ратниекс обратился к одному из арендаторов торгового центра - SIA Apex Investments - с предложением изменить главную вывеску центра в соответствии с нынешней геополитической ситуацией и укрепить городскую среду Риги в соответствии с национальными ценностями.

Вице-мэр заявляет, что он также пригласит других юридических лиц - владельца SIA AMG и арендатора SIA MARIV - провести совместную работу с SIA Apex Investments и демонтировать остальные надписи Minska и Minskas centrs со здания, а также принять участие в смене названия самого ТЦ.

Берзиня напоминает, что в этом году самоуправление приняло решение переименовать несколько улиц, чтобы в Риге не было названий, которые ассоциировались бы с Россией. Так, было решено переименовать улицы Маскавас, Пушкина, Тургенева, Лермонтова, Гоголя, Ломоносова.

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