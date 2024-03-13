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У Сейма состоится пикет против безответственного разведения домашних животных

rus.tvnet.lv/LETA
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Пикет в защит животных в декабре 2023 г.
Пикет в защит животных в декабре 2023 г. Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 14 февраля, в 8:00 у здания Сейма состоится пикет организаций по защите животных против безответственного разведения домашних животных, сообщили агентству LЕТА в обществе Dzīvnieku policija.

Организации проводят пикет уже в третий раз. Первая акция протеста состоялась в сентябре прошлого года, вторая - в декабре.

Как заявляет Dzīvnieku policija, поправки к закону о защите животных должны предусматривать контроль над всеми заводчиками домашних питомцев, чтобы решить на государственном уровне проблему перепроизводства и обеспечить гуманное отношение к животным.

Участники пикета призывают политиков ввести к заводчикам такие же требования, как к контролю за состоянием животных в приютах.

В четверг Сейм будет рассматривать поправки к закону о защите животных в третьем чтении.

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