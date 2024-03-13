Видео ⟩ "Ни одному родственнику не позвонили". Четырехлетнюю девочку одну увезли из детского сада в больницу

У Марты резко поднялась температура, поэтому воспитатели вызвали скорую помощь. Сначала Линда не могла взять трубку, поэтому о госпитализации дочери узнала только через полчаса.

Мать рассказывает, что этот опыт оставил у ее дочери психологическую травму, поскольку она попала в медицинское учреждение одна, без воспитателя. Она оставалась одна в своей палате, пока не приехал ее отец.

Девушка знает, что сотрудники детского сада предлагали сопроводить девочку, но врачи заявили, что девочка не выглядела слишком обеспокоенной, поэтому необходимости в этом не было. Однако, по рассказам женщины, когда в палату вошел отец, девочка расплакалась и ее долго не удавалось успокоить.

Мать не понимает, почему из детского сада не попытались связаться ни с одним другим членом семьи - ее мужем или матерью (бабушкой девочки). "Мой муж мог быть у садика в течение 10 минут и поехать вместе с ребенком", - рассказывает она.

Сотрудника детского садика согласилась ответить на вопросы журналистов только в письменной форме. Представитель службы неотложной медицинской помощи Илона Индриксоне отказался от комментариев, подчеркнув лишь, что приоритетно было позаботиться о здоровье девочки.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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