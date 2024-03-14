19-летний хоккеист признан виновным в изнасиловании

Инцидент произошел на вечеринке в Хельсинки летом 2021 года. На момент преступления Ренни было 17 лет. Суд приговорил молодого человека к одному году условно.

Хотя Ренни и не придется сидеть за решеткой, он может попрощаться со своей хоккейной карьерой. Ранее он входил в состав сборных Финляндии U18 и U20,но с момента начала уголовного расследования он был отстранен.

Также после обвинительного приговора контракт с юношей расторг его нынешний родной клуб "Тампере Таппара", за который он провел в общей сложности 64 матча в финской премьер-лиге.

Кроме того, с Ренни прекратил сотрудничество и клуб НХЛ "Калгари Флэймз", который приобрел права на игрока на драфте 2022 года.

"Калгари Флэймз" отказывается от своих прав на Топи Ренна", - сообщили они в СМИ.

Сам Ренни прокомментировал обвинительное решение в пресс-релизе следующим образом: "С момента инцидента прошло почти три года, и это время было чрезвычайно трудным для всех участников. Это затронуло не только меня, но и мою семью и близких. Также это бросило тень на "Тампере Таппара", "Калгари Флэймз" и многих других. Я хочу от всего сердца извиниться перед всеми, кого это коснулось".

В нынешнем сезоне он набрал 2 (1+1) очка в 22 матчах за основу "Таппары". В его активе также 32 (10+22) балла в 20 играх на уровне U20.

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