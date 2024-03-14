На памятнике Коби Брайанту обнаружили три ошибки

Мемориал, возведенный "Лос-Анджелес Лейкерс", включает, среди прочего, список баскетболистов, которые участвовали в легендарной 81-очковой игре Брайанта против "Торонто Рэпторс".

К сожалению, имена двух игроков оказались неправильно выгравированными. Имя Хосе Кальдерона было написано "Кальдерсон", а Вон Уэйфер оказался "Вомом" Уэйфером. Третья ошибка - в написании слова "Decision" в термине - "DNP - Coach's Decision [не играл - решение тренера]". В одном случае в слове Decision вместо "s" указана "c".

"Мы узнали об этом пару недель назад и постараемся разрешить ситуацию в ближайшее время", - заявили представители "Лос-Анджелес Лейкерс" агентству AP.

Hm … Kobes Statue mit drei Fehlern? CalderSon, VoM Wafer, DeciCion? What? 😨 pic.twitter.com/5ea6zWuXJ7 — André „Dré“ Voigt (@drevoigt) March 10, 2024

Статуя Брайанта - первая из трех, заказанных в честь легенды "Лейкерс". Место и время установки других двух, в униформе с номером 24 и с дочерью Джианной, пока не определено.

Брайант всю свою карьеру в НБА - с 1996 по 2016 год - играл за "Лос-Анджелес Лейкерс". Он пять раз становился чемпионом НБА.

Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолёта помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и ещё шесть пассажиров. Все они погибли.

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