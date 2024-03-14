Видео ⟩ СМИ: "Украинские диверсанты" снова проводят рейды в России

Так, в Белгородской области между диверсантами и российскими военными произошла перестрелка.

‼️ The situation in the Russian regions bordering Ukraine is escalating



🔹 The governor of Kursk Region has said that "Ukrainian Sabotage and reconnaissance groups are not abandoning their attempts to enter the territory of the region".



🔹A missile alert has been declared in… pic.twitter.com/g2tfDL0crA — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2024

По информации российских "военкоров", бой идет в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

⚡️ Residents of #Belgorod report a loud explosion in the city center near the train station pic.twitter.com/leyvNLnuJU — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2024

В самом Белгороде прогремело несколько взрывов, сработали сирены тревоги.

More scenes from Belgorod, Russia. pic.twitter.com/r7OATYBYw2 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 14, 2024

Информация о действиях диверсантов приходит и из Курской области. Так, Росгвардия в Telegram сообщила, что совместно с военными и сотрудниками ФСБ "отражает нападение" "диверсионно-разведывательных групп" у поселка Теткино в Курской области.

Более подробная информация о происходящим в граничащих с Украиной российских регионах пока что недоступна.

Напомним, во вторник там произошли бои между российскими военными и и бойцами легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые воюют на стороне Украины.

Министерство обороны РФ сообщило, что все атаки были отражены и большая часть диверсантов ликвидировано, однако доказательств этих сообщений нет.

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