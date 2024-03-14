Чт, 14.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ СМИ: "Украинские диверсанты" снова проводят рейды в России

rus.tvnet.lv
Обновлено 14 марта 2024, 12:57
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Взрыв в Белгороде
Взрыв в Белгороде Фото: NEXTA/"X"

Утром в четверг воюющая на стороне Украины группа диверсантов снова провела рейды в Белгородской и Курской областях России, пишет "Медуза" и ряд других российских и украинских СМИ и Telegram-каналов.

Так, в Белгородской области между диверсантами и российскими военными произошла перестрелка.

По информации российских "военкоров", бой идет в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

В самом Белгороде прогремело несколько взрывов, сработали сирены тревоги.

Информация о действиях диверсантов приходит и из Курской области. Так, Росгвардия в Telegram сообщила, что совместно с военными и сотрудниками ФСБ "отражает нападение" "диверсионно-разведывательных групп" у поселка Теткино в Курской области.

Более подробная информация о происходящим в граничащих с Украиной российских регионах пока что недоступна.

Напомним, во вторник там произошли бои между российскими военными и и бойцами легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые воюют на стороне Украины.

Министерство обороны РФ сообщило, что все атаки были отражены и большая часть диверсантов ликвидировано, однако доказательств этих сообщений нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти