Главное за 14 марта ⟩ "Базовая пенсия" в Латвии, новые правила содержания домашних животных и протесты в Риге

Новости Латвии:

В начале 2022 года Кенгарагский рынок был лишен статуса рынка, но это никак не отразилось на его привычной торговой жизни. Поток покупателей по-прежнему есть, а кроме того, именно здесь недавно открылись знаменитые "болдерайские кебабы", куда TVNET+ и отправился.

Сегодня, 14 марта, в Риге прошла акция протеста с целью потребовать прекращения транзита марганцевой руды в Россию.

В плане по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы - повышенное внимание к ограничению движения наличных средств, включая ужесточение контроля за внесением наличных в банкоматы.

Сегодня, 14 марта, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о защите животных и закону о ветеринарной медицине, которые предусматривают новые требования к содержанию, разведению и отчуждению домашних (комнатных) животных.

Учитывая общий низкий уровень пенсий и прогнозируемый в будущем еще более низкий, необходимо перейти к "базовой пенсии" для всех получателей пенсий по старости.

В ночь на четверг, 14 марта, в рижском микрорайоне Пурвциемс был начат демонтаж вывески со здания торгового центра "Минск".