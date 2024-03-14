Подходит к концу очередной рабочий день. Сегодня произошло много важных событий - в Латвии может быть введена "базовая пенсия", приняты новые требования к содержанию домашних животных, а TVNET+ исследовал торговую жизнь на Кенгарагском рынке. Об этих и других новостях четверга, 14 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 14 марта ⟩ "Базовая пенсия" в Латвии, новые правила содержания домашних животных и протесты в Риге
Новости Латвии:
В начале 2022 года Кенгарагский рынок был лишен статуса рынка, но это никак не отразилось на его привычной торговой жизни. Поток покупателей по-прежнему есть, а кроме того, именно здесь недавно открылись знаменитые "болдерайские кебабы", куда TVNET+ и отправился.
Сегодня, 14 марта, в Риге прошла акция протеста с целью потребовать прекращения транзита марганцевой руды в Россию.
В плане по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы - повышенное внимание к ограничению движения наличных средств, включая ужесточение контроля за внесением наличных в банкоматы.
Сегодня, 14 марта, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о защите животных и закону о ветеринарной медицине, которые предусматривают новые требования к содержанию, разведению и отчуждению домашних (комнатных) животных.
Учитывая общий низкий уровень пенсий и прогнозируемый в будущем еще более низкий, необходимо перейти к "базовой пенсии" для всех получателей пенсий по старости.
В ночь на четверг, 14 марта, в рижском микрорайоне Пурвциемс был начат демонтаж вывески со здания торгового центра "Минск".
В четверг, 14 февраля, в 8:00 у здания Сейма прошел пикет организаций по защите животных против безответственного разведения домашних животных, сообщили агентству LЕТА в обществе Dzīvnieku policija.
За рубежом:
Утром в четверг воюющая на стороне Украины группа диверсантов снова провела рейды в Белгородской и Курской областях России, пишет "Медуза" и ряд других российских и украинских СМИ и Telegram-каналов.
В Германии в реке Рейн найден труп 27-летней украинки. Местонахождение ее матери и дочери возрастом пять недель неизвестно, сообщает "Униан".
Экстренные службы России подтвердили, что в Магаданской области разбился вертолет Ми-8. В результате аварии погибли два человека.
Армия США начала подготовку к возможной войне с Россией и Китаем в Арктике, утверждает издание Business Insider.
В связи с ростом цен на новые автомобили люди все чаще делают выбор в пользу подержанным машин, зачастую забывая, что перед покупкой транспортное средство следует хорошенько проверить.
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Окружной суд Хельсинки признал виновным в изнасиловании 19-летнего Топи Ренни - одного из самых талантливых хоккеистов Финляндии.
В конце прошлого года зрителю в Эстонии был представлен спектакль #Ярусский/ #Maolenvenelane, в основу которого легли интервью с пятнадцатью эстонскими русскими. Спектакль вызвал противоречивые отзывы: некоторых зрителей он буквально оскорбил, других впечатлил.
Если вы любитель яиц и готовите их разными способами, то наверняка не раз замечали белую пленку возле яичного желтка и задавались вопросом, что это такое и должна ли она там быть.
Температура воздуха в Латвии в пятницу днем поднимется до +8...+13 градусов, сообщают синоптики.
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